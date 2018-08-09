Первые леди Приморья: чем запомнились супруги приморских губернаторов?

СЕГОДНЯ 02:21 2018-08-09T02:23:23+03:00

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Жена Наздратенко Галина Ивановна была красива, очаровательна и при этом не любила роль «светской дамы». Я тогда работал в телекомпании «Восток ТВ», и мы были первые, кто брал интервью у Евгения Ивановича, только что возглавившего край. Галина Ивановна принесла скромный чайный сервиз, розеточку с вареньем и исчезла, не стала руководить съемками, как некоторые дамы, поправлять мужу галстук и даже слушать, что говорит её муж телевизионщикам. Варенье было изумительное, чисто приморское: кедровые орешки в ягодах морского шиповника.

Галина Наздратенко (на фото - в центре) со своими коллегами из детского фонда. 90-е годы. Фото: открытые источники

Потом уже она возглавила Приморское региональное отделение Детского фонда. В те времена это была тяжелая и малоприятная работа: в крае элементарно не было ни продуктов, ни детской одежды. Когда карьера её мужа в крае пошла под откос, Галина Ивановна ещё несколько месяцев работала в фонде и признавалась, что было очень тяжело. Она обращалась с просьбой о сборе средств к руководителям местных компаний:

– Я устала за эти годы. Очень устала ежедневно получать отрицательные эмоции. Каждый день перед глазами – больные дети, плачущие матери, просьбы о помощи, поиски денег... Моя фамилия часто играла решающую роль. В обмен на деньги для нашего фонда люди часто ждали какой-то помощи от меня. И я, по возможности, не отказывала. В результате последние несколько лет положение приморского Детского фонда стабилизировалось. По суммам собранных средств мы ежегодно занимали второе место в России.

Как только стало известно об отставке её мужа, пожертвования резко упали. По словам Галины Наздратенко, за первый квартал 2001 года собрали около 300 тысяч рублей. А ведь в прошлые годы доходило до 700 – 800 тысяч.

К тому же администрация Приморского края в 1996 году выступила одним из соучредителей Приморского продовольственного фонда, Галина Ивановна даже вошла в попечительский совет заведения. А через пару лет фонд лопнул, и тысячи вкладчиков потеряли свои деньги. Можно только представить, сколько проклятий вылилось на её голову. Хотя, конечно, в банкротстве фонда она ни капли не виновата.

Два наших губернатора: Дарькин и Миклушевский – женаты на дамах, посвятивших себя искусству. Это ничего, что в нашей стране политическое влияние женщины днём очень низкое. Зато женщина прекрасно научилась играть роль зеркала, наделенного волшебным свойством увеличивать масштаб своего мужа.

Лариса Дмитриевна Белоброва, выйдя замуж за Сергея Михайловича, не стала менять фамилию. Она была и первой леди, и примой театра имени Горького. Любовь к ней публики началась много раньше, чем любовь избирателей к её мужу. А когда она стала женой губернатора, то поклонение ей только увеличилось. Особенно усердствовали женщины. Они впервые могли видеть на сцене так близко женщину, столь высоко взлетевшую в нашей иерархии, которая страдала и плакала, смеялась и веселилась, как они, а не как эти расфуфыренные светские дамы, обычно спрятанные в особняки, лимузины и за спины охраны.

Сергей Дарькин с очаровательной супругой на открытии кинофестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Vl.ru

Лариса Дмитриевна могла заставить публику забыть о существовании автора, о существовании режиссёра (что не проходило ей даром) и даже о существовании актёра. Она на сцене жила, умирала и возрождалась. И всегда знала, чтобы не случилось в семье, театр, а не банк «Приморье», где ей принадлежит 54,2 процента акций – её родной дом. На неё было записано огромное имущество и капитал, и она входила в топ рейтингов богатства жён губернаторов. Но я не помню случая, чтобы она «лезла в политику» и демонстрировала, что вокруг неё вращается мир. Она и сейчас часто приезжает во Владивосток, выступает на сцене родного театра, встречается с публикой и неизменно вызывает огромную симпатию аудитории.

Говорят, Лариса Дмитриевна сыграла огромную решающую роль, чтобы её муж не попал в жернова правоохранительных органов. По легенде, она просто вытолкнула следователей из дверей больничной палаты, куда с сердечным приступом попал Сергей Михайлович, и заявила, что войти они смогут, только «через её труп».

Лариса Белоброва в студии радиостанции "Комсомольская правда" - Приморье"Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Жена следующего губернатора Ирина Миклушевская оказалась художницей. Но после артистичной Ларисы Дмитриевны показалась несколько замкнутой и завоевать симпатии местных жителей просто не успела. Конечно, выставки её акварелей собирали меньше публики, чем спектакли, и ядро её почитателей сводилось к профессиональной тусовке обожателей. На свою беду она рисовала неплохо, но неузнаваемо. Поэтому несколько дежурных букетов и дежурных похвал – это всё, что выпало на её долю в Приморье.

Выставка в Москве вызвала неуместное сравнение с работами Тёрнера, что могло быть иронией, а могло и искренним благоговением. Процитирую: «серия медитативных акварельных работ художника, где виды моря, приметы цивилизации и хрупкая красота растительного мира напоминают о лирическом звучании пейзажей художников эпохи романтизма, возвращая зрителей к произведениям таких классиков, как Джон Констебл и Уильям Тернер».

Ирина Миклушевская на свою беду рисовала неплохо, но неузнаваемо. Фото: Vl.ru

Её попытка возглавить хоть какое-то «художественное дело», или проект в Приморье, например, провести под своим патронатом выставку работ, посвященных тигру, была благородна, но малоудачна. Рисунки и картины отдавали самодеятельностью… Два огромных полотна с тиграми, взирающими на Владивосток, некоторое время украшали фойе нашего театра оперы и балета. Но публика, пришедшая на «большое искусство», запротестовала. И только дипломатической хитростью удалось вернуть эти шедевры центру «Амурский тигр», что учреждён по инициативе нашего президента и возглавляем начальником Контрольного управления президента. Но и там они висели недолго и были сосланы детям в «Океан».

Завистники утверждают, что автор этих живописных полотен, коллега (или наставник) Миклушевской по строгановскому институту получил несколько миллионов рублей… Один умный человек пригласил её оформить спектакль местного театра. Но опять даже «газетные рецензенты» выбрали жанр интервью с героиней, а не рецензии, чтобы не разбирать её работы. А зря, её было за что похвалить. И главное, кажется, впервые на этих фото из театра Ирина Миклушевская выглядела счастливой.

Жена Андрея Тарасенко приехала не сразу, по привычке дав мужу освоиться в новом гарнизоне. Однако потом сходу включилась в общественную жизнь края. Пока муж привыкал к должности врио губернатора, Светлана Валентиновна уже объезжала по всему краю детские дома и другие богоугодные заведения. Как и жена Наздратенко, она, кажется, по сути, тянет тяжелый воз заботы о детях. Хоть экономика края за двадцать лет изменилась к лучшему, но быть сиротой и сегодня не сладко. Очевидцы говорят, что Светлана Валентиновна была в ужасе от бедности и нищеты, в которой оказываются дети, и когда об этом рассказывала, то в глазах её стояли слезы. Насколько я знаю, ей удалось уже организовать пожертвования и прочую материальную помощь.

Светлана Тарасенко - частая гостья на благотворительных приёмах. Фото: Vl.ru

Говорят также, что она следит за имиджем мужа, и пресс-служба Тарасенко прислушивается к её замечаниям. Уверяют, что она присутствует при разговоре её мужа с некоторыми вице-губернаторами. Что ж, в это можно поверить, ведь она опять-таки в отличие от всех прочих активно включилась в выборную кампанию и сама написала большой материал о своём муже. И можно не сомневаться, что эта дама себя ещё проявит в Приморье.

Пока мы знаем только то, что она вначале закончила медицинский, а потом педагогический вуз. Для жены военного быть врачом или педагогом – это значит найти себе работу в любой воинской части в любом гарнизоне.

Местное телевидение познакомило нас с этой дамой, и я не могу не отметить двойные жемчужины в её ушах и хороший вкус в выборе платья. Светлана Валентиновна обаятельна и очаровательна. Голос её мелодичен и нежен. Миссия – благородна. Со слов её и стало известно, что она «член союза писателей» и готовит новую книгу взрослой лирики.

Она только в самом начале своей жизни в Приморье, и если её муж станет губернатором, то мы узнаем её поближе. А пока пожелаем и ей, и всем женщинам, что сопровождают своих мужей на новое место работы, всего самого лучшего.