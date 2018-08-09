Поселок Смоляниново стал источником вдохновения

СЕГОДНЯ 03:50 2018-08-09T03:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Свое творчество Александр Кишнарев посвятил Шкотовскому району, а точнее – поселку Смоляниново, где художник живет постоянно. Красота приморской природы – неизменный источник вдохновения мастера.

– Луга и сопки в окрестностях Смоляниново, стожки сена, старые, покосившиеся заборы, врастающие в землю домики, копошащиеся во дворе куры – то, что можно назвать обыденностью провинциальной жизни складывается в нежную и поэтическую картину, – говорят организаторы выставки, которая представлена в большом зале Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького. – Глядя на такие живые и теплые пейзажи Александра Кишнарева, вдруг ясно понимаешь, какая это радость – почувствовать и увидеть красоту, в совершенно, казалось бы, непримечательных вещах.

В работах художника запечатлены все времена года, различные состояния природы, разные настроения: сырой воздух весны, золотая осень, ароматы летних лугов, наполненные солнцем и воздухом, тончайшие переливы снежных полутонов. Но предпочтение он отдаёт осенним пейзажам. Здесь и холодное солнце сквозь набегающие осенние тучи, ветер, прозрачный воздух – во всем чувствуется приближение холодов. Но чаще это яркая приморская осень, последние теплые деньки, которые мы называем «бабьим летом». Радостная радужная цветовая гамма характерна для его осенних пейзажей, где пламенеющая листва деревьев и прохладная бирюза небес. Царящие в его картинах тишина и покой, скрывают в себе внутреннюю энергию, темперамент увлеченного живописца.

Александр Кишнарев увлекался изобразительным искусством с детства: не только рисовал, но и собирал открытки с репродукциями картин знаменитых художников – Репина, Шишкина, Серова. А окончив школу в Лесозаводске, решил стать корабелом и поступил в судостроительный техникум в городе Большой Камень. Получив диплом, он принял внезапное решение изменить свой жизненный путь, который казалось бы был уже проложен. И вместо того, чтобы отправиться в Ленинградский кораблестроительный институт, куда он получил направление на учебу, отнес документы во Владивостокское художественное училище.

Училище, где его наставниками стали Петр Рогаль и Фернан Зинатулин, молодой художник окончил в 1978 году. На творческое становление заметное влияние оказали такие известные в Приморье мастера, как Кирилл Шебеко, Василий Доронин, Николай Жоголев.

Выставка открыта до 1 сентября по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59-а.