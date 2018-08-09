«Две пятёрки»: в День рождения глава Приморья улетит к Медведеву

СЕГОДНЯ 04:14 2018-08-09T04:28:52+03:00

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Сегодня, 9 августа, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко принимает поздравления. Причем это не просто День рождения, а юбилей. И одно из первых поздравлений прозвучало в 8 часов утра на радио «Комсомольская правда»-Приморье».

— 55 лет Андрею Владимировичу – капитану-подводнику и коренному владивостокцу. Он родился именно здесь, и сейчас, надеемся, сделает всё возможное, чтобы Приморский край процветал, — отметил ведущий прямого эфира Константин Терехов.

Накануне поздно вечером глава региона вернулся из трёхдневной командировки по краю: побывал в Хасанском, Спасском и Кировском районах, а также Лесозаводске. Сейчас поступают поздравления от сотрудников краевой администрации и телеграммы из других регионов. Сегодня же, как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», Андрей Тарасенко отправится на Камчатку: там председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведёт несколько больших совещаний с участием дальневосточных губернаторов и федеральных министров.

Тарасенко сменил предыдущего губернатора Владимира Миклушевского в октябре 2017 года.