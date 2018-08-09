Вещи служившего в Приморье героя-лётчика Романа Филипова передадут в Музей Победы

СЕГОДНЯ 06:58 2018-08-09T06:58:40+03:00

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Погоны и личные вещи геройски погибшего в Сирии майора Романа Филипова поместят в московский Музей Победы. Они станут первыми экспонатами новой экспозиции «Реликвии Победы», которую откроют уже завтра - 10 августа.

Напомним, уроженец Воронежа Роман Филипов в 33 года попал в Приморский край после лётного училища. Со своей супругой он несколько лет прожил в селе Черниговка (прописан в гарнизоне на улице Боровика). Служил лётчик в составе Черниговского полка штурмовой авиации, и за это время сумел стать пилотом высшего класса. Известно, например, что он победил в соревнованиях «Авиадартс». Покинуть Приморье Роману пришлось в 2017 году, а спустя ещё один год, в феврале, он отправился в Сирию. В свой последний полёт.

Дальше – уже история. Подбитый боевиками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ Су-25 с Романом Филиповым. Жёсткое катапультирование из кабины. Приземление в провинции Идлиб, в самой гуще врагов. Роман не желал сдаваться террористам. Когда враги с оружием наперевес подобрались к нему почти вплотную, он подорвал себя гранатой, прокричав перед смертью уже ставшую крылатой фразу: «Это вам за пацанов!».

Звание Героя Российской Федерации Роман получил посмертно. В родном городе героя, Воронеже, в память о лётчике назвали школу, установили мемориальную доску и открыли бронзовый бюст. Не забыли о летчике и в Приморье. Например, в районе улицы Русской появилась улица Майора Филипова. Его память увековечили и в приморском селе Раздольное – в местном музее создали уголок, посвященный герою.

В Приморье помнят подвиг лётчикаФото: Артём КАБАНКОВ

Теперь почтить память майора Филипова можно будет в Музее Победы, где завтра состоится церемония передачи погон и знаков отличия героического лётчика. Вещи Романа отдали на хранение музею его родственники. Они вместе с генерал-майором Андреем Казакевичем и представителями Минобороны также примут участие в открытии памятного стенда.

Отметим, что в приморском полку, где служил Роман, до сих пор помнят лётчика из Воронежа. Ещё когда военнослужащие узнали о произошедшем, как они сообщили «Комсомольской правде», для них гибель друга стала шоком и огромной утратой. Теперь имя и фамилия героя написана на доске памяти, где майор вписан рядом с другими погибшими военными, список которых ведётся, начиная с Афганистана.

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