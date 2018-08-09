2018-08-09T11:14:08+03:00
Общество

«Пока родители жарят шашлык, дети пьют жидкость для розжига»: врачи Приморья бьют тревогу

На курортах края значительно выросло количество вызовов скорой помощи — для взрослых тоже
Оксана КИСЕЛЁВА
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По словам медиков, дети без присмотра взрослых пьют жидкость для розжига, принимая её за воду. Фото: pixabay.comПо словам медиков, дети без присмотра взрослых пьют жидкость для розжига, принимая её за воду. Фото: pixabay.com
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Одной из главных тем эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье» 9 августа стал отдых на местных пляжах и базах. Сезон – в самом разгаре, поэтому в программе «Что приморцу хороШоу» ведущие вместе с руководителем отдела туризма Vl.ru Ильёй Аверьяновым обсудили топ-5 баз отдыха, а у медиков узнали, с какими жалобами и неприятностями обращаются к ним отдыхающие.

Кроме местных жителей, на пляжах Приморья можно встретить приезжих из многих других регионов, даже Краснодарского края Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Кроме местных жителей, на пляжах Приморья можно встретить приезжих из многих других регионов, даже Краснодарского краяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Например, в самом курортном районе – Хасанском – на четверть выросло количество обращений в скорую помощь. Кроме местных жителей, к медикам экстренно обращаются и приезжие. Многочисленные вызовы поступают из съёмных квартир, с пляжей и других прибрежных территорий.

— Лето для здравоохранения Хасанского района – это настоящее испытание на прочность. Потому что все ресурсы рассчитаны на медицинское обеспечение населения района численностью 30,5 тысяч человек, но фактически на побережье – как самостийно, так и на базах отдыха – одномоментно могут находиться до 200 тысяч отдыхающих, - рассказал «Комсомолке» главный врач районной больницы Евгений Махиня. — Обычно у нас в месяц идет 800 вызовов на все наше население, то есть за сезон отдыха в июле и августе примерно 1600. Кроме этого, еще полтысячи вызовов по иногородним. Итого – 2100, фактически - прирост на четверть.

Главный врач отметил, что в Хасанский район загорать и купаться в море массово едут жители Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и многих других субъектов РФ – даже из Краснодарского края. При этом не все отдыхающие думают о безопасности: идут купаться, прилично «приняв на грудь», «забывают» о хронических заболеваниях, ныряют в непроверенных местах или элементарно перегреваются на солнце. К травмам и тепловым, солнечным ударам добавляются укусы змей и ожоги от медуз.

Медики рекомендуют купаться только на официально разрешенных пляжах и перед этим не пить алкоголь Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Медики рекомендуют купаться только на официально разрешенных пляжах и перед этим не пить алкогольФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Всего в Приморском крае официально разрешено купание на 73 пляжах. 17 из них - на территории Находкинского городского округа: это пляжи в поселках Врангель и Ливадия, бухтах Триозерье, Стрельбище, Шепалова и других. Многие едут туда семьями, с детьми, но, по словам врачей, часто в солнцепёк родители элементарно забывают надеть малышам панамку на голову. И это - не единственный момент, на который стоит обратить внимание.

— В такой период, когда ярко печет солнце, родителям нужно обращать внимание на своих детей, а не увлекаться другими вещами. Потому что панамки и солнцезащитные крема не спасают от тепловых ударов. И ежегодно к нам поступают дети с ожогами первой-второй степени – как правило, с пляжей. Также поступают дети с отравлением жидкостью для розжига. Потому что родители увлекаются шашлыками на пляже и не видят, как дети глотают эту жидкость. Видимо, думают, что это вода, и пьют, - отметила заведующая детской больницей в Находке Лариса Пономарёва. - Также сейчас начинается пора консервирования, и начали привозить детей, которые выпивают раствор уксуса. Это, конечно, вызывает сильные ожоги, и практически все дети поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, родителям нужно обращать внимание на детей и не отвлекаться; предохранять их от таких вещей.

Собеседница добавила, что ощущается дефицит кадров – в стационаре работают всего 12 врачей. С трудом, но они справляются с возросшей летом нагрузкой, ведь малышей и подростков везут не только с пляжей.

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