"Луч" не оставил шансов "Армавиру" на домашнем поле

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-12T16:34:59+03:00

Подопечные Хузина рванули вперед после невнятной игры на выезде, и упрекнуть их в этом может только самый придирчивый критик

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Сегодня владивостокский "Луч" принимал "Армавир" на стадионе "Динамо", и эта встреча никак не могла пройти незамеченной местными фанатами.

Еще за час до игры корреспондент "КП" наблюдал вблизи стадиона "Динамо" не только усиленные полицейские патрули, но и группы возрастных фанатов, и неисправимую (спасибо ей за это!) "фирму", и даже малолетнюю школу "желто-синих".

К этой домашней игре "Луч" подходил в статусе самой защищающейся команды. Пора было что-то менять. И мы поменяли!

Уже на четвертой минуте Дзасохов навесил на правую зону, где не оказалось армавирцев, и вбежавший туда Павленко лишь завершил логически начатый - ГОЛ!

Команда Папикяна попыталась отыграться. но безуспешно. Первый тайм так и закончился с нашим преимуществом, несмотря на атаки гостей и хозяев.

В середине второго тайма, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды, внезапно сорвались нервы у нападающего армавирцев Веркашанского. На ровном месте он срубил "горчичник" и ушел в раздевалку, и после этого армавирцы, несмотяр на все замены, уже не смогли восстановить игру в свою пользу.

После 72-1 минуты суслво с углового навесил гостям второй мяч. 2:0! И арбитр добавляет время, и наши не останавливаются: Визнович бьет в девятку. 3:0!!!

Это первая победа "Луча" в сезоне со столь згначительным счетом, но она не может не радовать.