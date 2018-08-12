"Луч" не оставил шансов "Армавиру" на домашнем поле
Сегодня владивостокский "Луч" принимал "Армавир" на стадионе "Динамо", и эта встреча никак не могла пройти незамеченной местными фанатами.
Еще за час до игры корреспондент "КП" наблюдал вблизи стадиона "Динамо" не только усиленные полицейские патрули, но и группы возрастных фанатов, и неисправимую (спасибо ей за это!) "фирму", и даже малолетнюю школу "желто-синих".
К этой домашней игре "Луч" подходил в статусе самой защищающейся команды. Пора было что-то менять. И мы поменяли!
Уже на четвертой минуте Дзасохов навесил на правую зону, где не оказалось армавирцев, и вбежавший туда Павленко лишь завершил логически начатый - ГОЛ!
Команда Папикяна попыталась отыграться. но безуспешно. Первый тайм так и закончился с нашим преимуществом, несмотря на атаки гостей и хозяев.
В середине второго тайма, когда, казалось бы, ничто не предвещало беды, внезапно сорвались нервы у нападающего армавирцев Веркашанского. На ровном месте он срубил "горчичник" и ушел в раздевалку, и после этого армавирцы, несмотяр на все замены, уже не смогли восстановить игру в свою пользу.
После 72-1 минуты суслво с углового навесил гостям второй мяч. 2:0! И арбитр добавляет время, и наши не останавливаются: Визнович бьет в девятку. 3:0!!!
Это первая победа "Луча" в сезоне со столь згначительным счетом, но она не может не радовать.