Сахалинские депутаты вызвали Валерия Мозолевского «на ковёр»

СЕГОДНЯ 06:01 2018-08-10T06:02:54+03:00

Всё чаще звучат слова о том, что «Сахалинстрой» не в полной мере выполняет свои функции

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В Южно-Сахалинске прошло заседание общественно-консультативного совета «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области». Главной темой для обсуждения на нем стал отчет фонда о своей деятельности за последние три года. Выступление сотрудников организации оказалось рядовым для таких случаев, и включало массив цифр и планов на ближайшую перспективу.

Тем не менее, отчет стал почвой для бурной полемики. Участники заседания – депутаты областной Думы, представители строительных организаций, управляющих компаний и региональных саморегулируемых организаций (СРО) «Сахалинстрой» и «СпецСтройРеконструкция» – активно участвовали в обсуждении. Основной интерес вызвали ответы на вопросы и предложения со стороны присутствующих.

Главная дискуссия развернулась по поводу взаимоотношений Фонда и саморегулируемых организаций, а именно с СРО «Сахалинстрой». Представитель Фонда отметил: на сегодняшний день участники «Сахалинстроя» выполняют около 60 % строительных подрядов по программе капремонта.

Цифра значительная. Так что неудивительно, что депутаты буквально забросали представителя ассоциации о степени контроля СРО над своими участниками и их объектами. Припомнили «Сахалинстрою» и недавние жалобы жильцов, поступавшие из Южно-Сахалинска. Как выяснилось, ассоциация, как правило, появляется на объектах только по окончанию работ. Она никак не отслеживает активную стадию проведения ремонта. Это не очень вяжется с активным желанием руководителя ассоциации «Сахалинстрой» Валерия Мозолевского тотально контролировать работы, выполняющиеся по программам капремонта участниками других СРО. Так, во всяком случае, посчитали участники заседания.

В этой ситуации зампредседателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы Игорем Осипенко (он входит в правление Фонда) внес ряд предложений от своих коллег.

В частности, депутаты предложили обследовать многоквартирные дома перед началом капитального ремонта. Еще одна инициатива касалась привлечения к ответственности собственников помещения, если они отказываются предоставить доступ к общедомовому имуществу. Кроме того, депутаты потребовали указать на необходимость контроля представителей СРО за подрядчиками непосредственно во время капремонта – а не по его окончания.

Все эти предложения связаны с вполне реальными скандалами в Южно-Сахалинске, связанными с капитальным ремонтом. Так, на прошлой неделе собственники многоквартирного дома по адресу Спортивный проезд, 9А внезапно отказались допускать подрядчика для выполнения ремонта. Другим случаем стала история вокруг дома по адресу Сахалинская, 38 – там уже несколько месяцев заморозили все работы по капитальному ремонту. Причиной стали многочисленные ошибки в проектно-сметной документации. Интересно, что обе ситуации напрямую связаны с СРО «Сахалинстрой».

В конце заседания участники совещания выразили намерение пригласить на ближайшее заседание самого Валерия Мозолевского. От него потребуют отчётом о взаимодействии с Фондом капитального ремонта.