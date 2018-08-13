Обрушившиеся на Приморье ливни не прекратятся ещё несколько дней

СЕГОДНЯ 04:10 2018-08-13T04:20:48+03:00

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Утро понедельника сегодня, 13 августа, в Приморье началось с сильного ливня. Несмотря на отход тайфуна «Яги» подальше от края, непогоду принесли фронтальные разделы. Как сообщила во время прямого эфира радио «Комсомольская правда» - Приморье» главный редактор сайта Примпогода.ру Марина Парфёнова, страдать от сильных дождей придётся до середины рабочей недели.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Владивосток», в прошедшую неделю синоптики предполагали два варианта погодных условий на 13 августа. Первый был связан с проходом тайфуна «Яги», который в итоге ушёл в сторону КНР – к городу Шанхай. Поэтому после этого начал реализовываться второй вариант, когда к краю должен был подойти атмосферный фронт с ливнями и грозами.

- Сегодня ожидаем обильное количество осадков. С начала недели обостряются фронтальные разделы, и ливневый характер погоды связан с ними. Сегодня в середине дня ожидается ослабевание выпадения осадков, однако капать в течение дня всё равно будет. Лить будет до середины рабочей недели, потом погода снова нормализуется, — рассказала Марина Парфёнова.

Тем временем из-за устрашающих ливней в Приморье силы и средства краевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в повышенную готовность. В районах края следят за ситуациями на реках и озёрах, и в первую очередь - на юге и центральной части. Также распоряжение о повышенной готовности направлено в пожарные части – спасатели готовы подключиться к работам по необходимости.

- Подготовлены дополнительные группы спасателей со средствами спасения на воде и всем необходимым для организации лодочных переправ, — рассказывает директор учреждения по пожарной безопасности в краевой администрации Юрий Журавель.

Отметим, что последнее время многих волнует тема появления в Приморье ранней осени. Однако синоптики успокаивают – несмотря на приходящую в край непогоду, без тёплых дней приморцы не останутся.

- Глядя на температурный фон на этой неделе, ситуация с плюсовыми температурами позитивная. Обычно после прохождения тропических дождей, у нас происходит понижение температуры воздуха. Однако на этой неделе мы такого понижения не ожидаем. Ночью будет прохладно, по утрам тоже, но потом снова придёт жара. То есть это в дневное время до 25 градусов, а по ночам до 19, — отметила Марина Парфёнова.