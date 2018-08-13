Почти неотличимые от настоящих поддельные купюры заполонили Приморский край

СЕГОДНЯ 06:15 2018-08-13T06:28:31+03:00

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Полицейские Приморья предупреждают местных жителей: в магазинах края обнаружены поддельные купюры. Пока зафиксировано шесть номеров, которые встречаются на подделках. При этом фальшивомонетчики качественно подошли к вопросу созданию ценных бумаг – на первый взгляд их не отличишь от настоящих.

Бизнесу Приморья в очередной раз стоит задуматься о покупке аппаратов для проверки банкнот. Край населили поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Полицейские сообщают, что места, где чаще всего их пытаются сбыть – это магазины мелкой розницы, киоски, кафе, услуги такси, сельскохозяйственные рынки, заправочные станции. Сбывают купюры обычно ночью и вечером, особенно в местах, где слабое освящение не даёт сразу распознать фальшивки.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД, всего по краю зафиксировано шесть номеров, с которыми печатаются подделки. Это вм 4784%%%, ав 5874%%%, аб 5793%%% и ба 6976%%%, а также АК 7335%%% и ЗБ 5393%%%.

Определить подлинность купюры с первого раза – задача непростая. Фальшивомонетчики сделали банкноты почти неотличимыми от настоящих.

- Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат большое количество вариантов. По цветовым характеристикам фальшивки максимально соответствуют подлинным купюрам. На них присутствует магнитная полоса и водяные знаки, а так же перфорация, что затрудняет визуально определить фальшивую банкноту, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого управления МВД.

А вот если кто-то стал жертвой злоумышленников, и у него на руках оказалась фальшивка, то полицейские не рекомендуют бежать в первый попавшийся магазин и так же как и мошенники стараться быстрей на неё что-то купить. Так можно не только потерять важную улику. Полицейские могут привлечь вас к уголовной ответственности. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр можно угодить в колонию на 15 лет.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ.

Отличить фальшивую банкноту от настоящей можно по нескольким параметрам:

• Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);

• Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

• Бумага менее эластичная, без характерного хруста;

• Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение на купюре и потереть пальцем, краситель расплывается);

• Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

• Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

• В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (102 с мобильных) или 2490-491, 265-53-40.