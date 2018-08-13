Находка лидирует по количеству безопасных пляжей

СЕГОДНЯ 08:35 2018-08-13T08:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, краевая межведомственная комиссия одобрила 73 пляжных территории, 18 из них – в Находке и окрестностях городского округа. В тройку лидеров также вошли Хасанский район, где успешно прошли освидетельствование 14 мест массового отдыха у воды, и Владивостокский городской округ – 11. Таким образом, Находка сохранила за собой лидерские позиции, а находкинские пляжи обошли по популярности Шамору и Тавайзу.

Летом прибрежную зону Находки посещает до 200 тысяч гостей из других городов. Для создания безопасных и комфортных условий на морском побережье, развития туристической инфраструктуры администрация Находки привлекает предпринимателей.

Основная часть пляжей в Находке находится в курортной части городского округа.

«Ливадия известна своими великолепными пляжами из белого мелкого песка, которые простираются на многие километры. Идеальное место для отдыха на море. На побережье бухты Рифовая действуют базы отдыха, как летние, так и круглогодичные. В летнее время некоторые из них функционируют как детские оздоровительные лагеря», – так презентуют туристам отдых в Находке национальный туристический портал Russia.travel. Федеральное агентство по туризму относит пляжи Ливадийского куста к числу лучших в России.

В этой части городского округа всем требованиям безопасности отвечает 12 обустроенных мест на побережье. Здесь есть наблюдательные посты, укомплектованные лодками, работают спасатели. В местах купания обозначены безопасные границы заплыва, дно обследовано. Поверхностные воды и песок соответствую санитарным нормам. В наличии солнцезащитные «грибки» раздевалки, баки для сбора мусора. А пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих, выведены за границы зон купания.

Учитывая рекреационный потенциал Находкинского округа, в настоящее время администрация разрабатывает новую концепцию развития города, где туризм станет одним из приоритетных направлений.