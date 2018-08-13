Море воды: прошедший ливень во Владивостоке затопил улицы города

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-13T11:20:17+03:00

В этот день в и не без того морском городе появились новые фонтаны, водопады, озёра и реки

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Жителям Владивостока сегодня пришлось добираться до работы через непреодолимые и опасные глубокие лужи. Прошедший ливень затопил улицы города, причём в некоторых местах людям приходилось пробираться через водоёмы высотой по пояс. .

Минувшей ночью во Владивостоке начался дождь, который за несколько часов набрал силу и пролился на город ливнем. Непогода по данным на 11 утра принесла 31 миллиметров осадков. Этого хватило, чтобы затопить городские улицы. Горожане традиционно отреагировали на поднимающуюся воду - стали снимать видео с бегущими реками по пешеходным и автомобильным дорогам, а также образовавшимся озёрам возле жилых домов.

dpskontrol_125rus Борисенко 33 люди не могут выйти из здания

Например, в доме по адресу Борисенко, 33 люди просто не могли выйти из подъёзда – он оказался затоплен водой. Не желая наступать в воду, мужчины даже попытались подставить табуретку, чтобы сделать небольшую дорожку, но её высоты не хватило, чтобы хотя бы поставить на бетон. Пришлось выходить по воде. Такие же страдания выпали на долю жильцов с Гамарника – там так же затопило весь двор у дома.

Традиционно залило дорогу возле стадиона Динамо. Причём здесь пострадали не только машины и пешеходы – по дождевым волнам вынесло будку, которую пользователи успели быстро наречь местным Ковчегом. А вот автомобили на этом месте снова стали терять свои номера. После того как лужи подсохли к середине дня их вытащили и оставили рядом с местными кафешками и ресторанами. Это всегда делают проезжающие водители из солидарности, чтобы другие смогли позже забрать железку. Отметим, что похожие места не редко можно увидеть в краевом центре. Например, их часто выкладывают вдоль трассы по улице 100 лет Владивостоку.

Отвалившиеся от автомобилей номера оставили возле кафешек на Пограничной | Фото: dps.control

Также затопленными оказались участки дорог на Калинина, проезд с Молодёжной к стадиону «Строитель», нижняя дорога на Дальзаводе, на Бородинской в сторону 100 лет Владивостоку, Вторая речка и многие другие. Особенно затопленным оказался переезд под железным мостом на Фадеева. Там на видео сняли водителя джипа, который попытался проехать поводе. Но только уже на половине пути машина всплыла и ей понадобился лодочный мотор, чтобы хоть как-то выплыть. Многочисленным очевидцам пришлось только разводить руками и рекомендовать водителю закрыть окна.

По лестницам города потекли горные реки | Фото: dps_vl

Подтопления также произошли и на лестницах города. Через льющиеся по ступеням водопады пришлось шагать жителям с Луговой, Нейбута, БАМа, Тухачевского, в переходах в центре города. Некоторые из подъёмов оказались настолько залиты водой, что проходить по ним оказалось возможным, только если сильно ухватиться за поручень. На 50 лет ВЛКСМ пробило ливнёвку и из неё сильнейшим фонтаном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/664052" frameborder="0"></iframe> Фонтан на 5 лет ВЛКСМ.Видео: dps_vl

Отметим, что в дни непогоды ГИБДД края рекомендует не выезжать без большой надобности на своём авто. Также рекомендуется помнить, что наибольшим подтоплениям подвержены спуски и низменности автодорог: движение на таких участках значительно замедляется и может быть опасным.