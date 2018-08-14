5 правил сохранить багаж в целости и сохранности

СЕГОДНЯ 06:35 2018-08-14T06:42:27+03:00

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Несмотря на уходящее лето, сезон отпусков у дальневосточников продолжается. Жители Приморья загодя покупают билеты на самолёты и спешат посмотреть на другие страны и города России. Однако по прилёту порой оказывается, что багаж пропадает. Как правильно вернуть свои вещи, да ещё и получить за это компенсацию, в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал генеральный директор «Тихоокеанской правовой компании» Михаил Герасимов. Эксперт ответил на многочисленные жалобы приморцев по поводу задержки, исчезновения или вскрытия багажа.

После продолжительного путешествия и покупки драгоценных сувениров для каждого будет обидно не обнаружить своей до предела забитой сумки на багажной карусели. Куда идти разбираться, где искать свои вещи и есть ли возможность получить денежную компенсацию за утерю? Как оказывается, всё можно вернуть, но только важно не затягивать с обращением к авиаперевозчикам.

1. Задерживающийся багаж – не утерянный

Происходят такие ситуации, когда вы летели не на одном самолёте, и транзитом добирались через другие терминалы. В этом случае возникает момент, когда по технической ошибке ваш багаж остался в старом самолёте, а иногда его даже попросту могли оставить в аэропорту отлёта. В этом случае не надо бить тревоги и поднимать панику. Если багаж задерживается, это не означает, что он потерян. Его обязательно доставят, но только придётся подождать.

Важно отметить, что когда в момент прилёта вы ещё пока не знаете, что произошло с багажом, необходимо обратиться в службу аэропорта с соответствующим заявлением. Для этого на месте составляется бланк акта международного образца «Property Irregularity Report» (PIR). После заполнения на руки выдаётся документ, подтверждающий отсутствие багажа.

2. Компенсация за задержку

Не нужно думать, что в случае задержки сразу можно обогатиться, бесплатно полететь куда-то и так далее. Нет. Санкции весьма ограничены. Они представляют из себя следующее: просрочка багажа исчисляется часами, и, соответственно, санкции устанавливаются за каждый час просрочки багажа. Составляет эта санкция 25 % от минимального размера оплаты труда (МРОТ), который у нас применяется в области гражданско-правовых отношений. Соответственно, это составляет всего лишь 25 рублей, потому что один МРОТ – это 100 рублей.

При этом важно помнить, что считать часы можно в промежутке, когда вы прилетели и после всех ожиданий получили багаж. То есть если он был получен через два дня – это 48 часов. Умножаем 25 на 48 и получаем 1 200 рублей компенсации.

3. А что, если потеряли?

После заполнения акта «PIR» компании отводится 21 день на поиск багажа. Если на 22-й день вам пришло печальное известие, что его не могут найти, то тут начнутся уже длительные приключения по его поиску. Дело в том, что авиакомпания не может утерять что-либо. Если вещи нет, значит её просто напросто украли, а это уже уголовное дело. В этом случае необходимо обращаться в полицию и искать виновника, присвоившего ваши вещи.

- В моей практике есть пример, когда мужчина потерял ноутбук, который у него был в багаже, - рассказал Михаил Герасимов. - Он обратился к нам, и мы написали заявление в полицию. Началось расследование и таким образом мы смогли проверить информацию через камеры видеонаблюдения в багажном отделе. Там увидели, как один и сотрудников аэропорта вытащил из багажа мужчины ноутбук.

4. Храните ценные вещи в ручной клади

Когда мы сдаём багаж в аэропорту, то заключаем два договора одновременно: один на перевозку, другой на хранение. То есть он не только должен добраться, но и остаться целым. Когда мы сдаём вещь на хранение, то мы конкретно должны указать что там есть, но обычно этого не происходит и пассажиры просто отдают его в багажный отдел. И если там был дорогущий гаджет, то при его утере это ещё и нужно это доказать. Можно это сделать, описав багаж, но и это может не привести к результатам. Если же потеря неоспорима, то в акте «PIR» надо указать - что это была сумка, какой у неё вес и что конкретно пропало.

Здесь тоже есть условность. Чтобы подтвердить ценность вещи, важно знать её точную цену – вплоть до сохранения чека. Только в этом случае компания сможет возместить деньги за утерянную вещь, но это редко происходит. Поэтому лучше всего все ценные вещи брать с собой в ручную кладь.

5. Важно – не медлить

На сегодняшний день вопросы, связанные с компенсацией за задержку или утерю багажа в России контролируются двумя документами. Первый – Воздушный кодекс РФ, который регулирует абсолютно все операции, связанные с воздушными перевозками. Второй – Варшавская конвенция. Это международный документ, который также возлагает определённые обязательства на нашего перевозчика.

Сроки предъявления претензий для международных рейсов составляют 21 день со дня прибытия для компенсации за задержку и 18 месяцев для компенсации за утрату багажа. На внутренних рейсах срок предъявления претензий составляет 6 месяцев. В любом случае, чем раньше вы отправите претензию, тем лучше.