«Терминал Астафьева» и «Народная экспертиза» запустили масштабную программу

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-14T08:23:49+03:00

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Программу реализуют в микрорайоне мыса Астафьева, она рассчитана на 2018 – 2020 годы. Планируемый объем финансирования составит 10 миллионов рублей. Проконтролирует выполнение программы рабочая группа из инициативных жителей и движение «Народная Экспертиза».

В администрации Находкинского городского округа прошло совещание под руководством первого замглавы города Евгения Воронина, посвященное старту программы. В нем приняли участие представители инициативной группы жителей мыса Астафьева, которые взяли на себя функцию контроля качества выполняемых работ, подрядчики – находкинская компания «ИНЕСС» и представители общественного движения «Народная Экспертиза».

– У администрации города и портовиков общие задачи – повышение благосостояния граждан, поэтому мы всегда приветствуем, когда бизнес проявляет социальную ответственность. Важно, что эта программа долгосрочная, помимо замены окон поменяем двери и благоустроим подъезды, – рассказал Евгений Воронин.

На первом этапе работ пройдет установка пластиковых окон в квартирах жителей домов по улице Астафьева, 3а и 5а, а также остекление балконов и установка утепленных металлических дверей в подъездах.

– Наши специалисты уже провели замеры в первых 12 квартирах, на следующей неделе приступаем к работе, начинаем монтаж, – рассказал генеральный директор компании-подрядчика Николай Чайка.

На втором этапе планируется провести ремонтные работы в подъездах и на фасаде здания. Контроль за ходом реализации программы будет осуществлять рабочая инициативная группа жителей.

– Для нас эта программа очень нужна, многие сами себе не могут позволить установить пластиковые окна и застеклить балконы. Мы благодарны компании «Терминал Астафьева», которая пошла навстречу просьбам жителей, – рассказала жительница мыса Астафьева Галина Сагитова.

Координацию усилий стивидорных компаний Находки по повышению социальной ответственности бизнеса проводит общественное движение «Народная Экспертиза».

– Задача «Народной экспертизы» – прежде всего, контролировать ход работ, финансирование и осуществлять мониторинг сотрудничества стивидоров и жителей. В микрорайоне мыса Астафьева было недоверие со стороны жителей, однако в прошлом году мы вместе с портовиками реализовали проект по остеклению подъездов 5 многоквартирных жилых домов по улице Астафьева 3а, 5а, 107,109 и 115, – рассказала председатель президиума общественного движения Ирина Горобец. После этого к нам обратились жители и попросили продлить действие этой программы на квартиры и расширить охват. Мы будем обращаться к разным стивидорам, будем совместно работать для того, чтобы появились и другие социально-важные проекты. Должен быть комплексный подход со стороны общественных организаций, бизнеса. Мы активно намерены помогать в этом и просим подключиться администрацию Находкинского городского округа.

ОАО «Терминал Астафьева» также продолжает программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на мысе Астафьева. Первый дом расселят до конца 2018 года. Компания уже вложила 39 миллионов рублей на приобретение квартир для переселения. Всего за 2 года на реализацию программы направят 90 миллионов рублей.

– На данный момент наша компания реализует три социальных проекта в микрорайоне мыса Астафьева – расселение аварийного жилья, остекление жилых домов и благоустройство подшефных жилых массивов, – проинформировала представитель «Терминала Астафьева» Наталья Янивец. – Подписано соглашение о сотрудничестве с инициативной группой жителей о ежегодном проведении мероприятий по благоустройству района, в том числе субботников, асфальтированию внутриквартальных дорог, установке детских площадок.

Завершается расселение дома по адресу Астафьева 3 – барак без водоснабжения, канализации. К сегодняшнему дню вышли на финишную прямую: расселено порядка 19 семей, в течение 2-3 месяцев планируется завершить процесс. Люди сами выбирают себе жилье. Тем, у кого малолетние дети, и пожилым людям компания специально подбирает квартиры большей площади, чем у них были.