«Собака грызла мою внучку и таскала по песку её голову»: приморцы шокированы нападением на 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-14T10:56:18+03:00

Во Владивостоке и его окрестностях обсуждают историю, которая случилась в поселке Де-Фриз Фото: facebook.com/Otvprim1

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке и его окрестностях обсуждают историю, которая случилась в поселке Де-Фриз. В начале августа к местной жительнице приехала в гости внучка – шестилетняя Соня и вместе с бабушкой пошла на пляж. Но искупаться не успела: из кустов выскочила кавказская овчарка и кинулась к ребенку.

— Набросилась на меня и сразу стала кусать за щеку, — вспоминает Соня, у которой вся левая половина лица сейчас представляет сплошную рану.

Первые три дня после случившегося Соня почти не ела, а только пила воду и соки: ей было очень больно. Фото: facebook.com/Otvprim1

Бабушка, Любовь Дешевова, рассказала в эфире телеканала «ОТВ-Прим»:

— Я отошла к воде – проверить, какая водичка, и в этот момент слышу сильный крик ребенка. Поворачиваюсь – собака уже грызет мою внучку и таскает по песку её голову. Первые три дня после случившегося Соня вообще почти не ела, только пила воду и соки – ей было очень больно, плохо говорила и постоянно плакала. Врачи сказали, что лечение будет долгое. Потому что после укуса собаки рана очень долго заживает: может быть, какая-то грязь попала.

Бабушка вздыхает, снимая повязку со щеки внучки. В кадре – заживающие рваные раны вперемешку с зелёнкой, и терпеливая Соня. После первичного лечения ей предстоит пластическая операция, на которую у семьи денег нет. При этом у овчарки есть хозяйка, которая отказалась выплачивать компенсацию. Семья Сони в свою очередь посоветовалась с юристом и подала заявление в полицию, прокуратуру. По словам Любови Дешевовой, хозяйка собаки заявила, что у нее маленькая пенсия и вообще максимум, что ей грозит – это административный штраф.

— Уголовное дело может быть возбуждено, если причинен тяжкий вред здоровью. Правоохранительные органы, приняв заявление, обязаны направить вас на судебно-медицинскую экспертизу, и по её результатам уже будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении. Я, конечно, не медик, но, думаю, в этом случае тяжкого вреда все-таки не будет, — прокомментировал адвокат Владимир Игнатьев, ставший участником программы «В центре внимания».

Кинолог и заводчик собак Марина Петрова в свою очередь заметила, что «всегда виноват человек, собака не виновата. Нужно правильно воспитывать, дрессировать с того самого момента, как вы взяли щенка в дом».

У 6-летней жительницы Владивостока не было шансов убежать от взрослой кавказской овчарки. Фото: facebook.com/Otvprim1

Пока общественность спорит, кто больше виноват – хозяйка собаки или бабушка, недосмотревшая за ребенком – у девочки появился шанс на бесплатную операцию.

— Сегодня, на следующий день после эфира, на случившееся отреагировала известный во Владивостоке пластический хирург Светлана Шапкина: попросила контакты родителей Сони и предложила прооперировать её, — сообщила «Комсомольской правде» телеведущая Елена Штейникова.

А тем временем

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят проверку по факту нападения собаки на 6-летнюю девочку на пляже поселка Де-Фриз Надеждинского района. В результате нападения ребёнок получил телесные повреждения. «После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.