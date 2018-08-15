Штормовое предупреждение в Приморье: тонущий Уссурийск и выходящие из берегов реки

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-15T05:36:58+03:00

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Сегодня в Приморском крае сохраняется штормовое предупреждение, которое связано со смещением активного атмосферного фронта. Начавшиеся лить с ночи дожди прольются на край до середины дня, после чего их интенсивность пойдёт на убыль. Однако в некоторых районах количество выпавших осадков уже выходит за 40 миллиметров и за день ситуация только усугубится.

Во Владивостоке дожди уже третий день с начала недели затапливают городские улицы. Краевое ГИБДД рекомендует автомобилистам не выезжать без большой нужды на автодороги. «Комсомольская правда» - Владивосток» ранее писала, как в прошедший понедельник, 13 апреля, затапливало подъезды жилых домов, а машины уходили под воду.

Пока же прогноз для краевого центра не вызывает больших опасений: по данным на 11 часов в городе выпало 16 мм осадков, а интенсивность дождя во второй половине дня сойдёт на убыль. Однако всё равно улицы города оказались залиты водой. Традиционно перепрыгивать через льющиеся по трамвайным рельсам реки сегодня утром предстояло спешащим на работу жителям Луговой. Здесь, возле одной из главных городских автобусных остановок, до сих пор нет ливнёвок, несмотря на строительство крупного торгового центра, совмещающего функции надземного перехода.

Горожанам приходится бежать вприпрыжку через рельсы, чтобы добраться до работы с сухими ногамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

А вот самая тяжёлая погодная ситуация пока в Уссурийске – там по данным на это же время выпало 41 мм осадков. Вчера в городской округ направили аэромобильную группировку краевого ГУ МЧС. За ситуацией следят 20 человек, прибывших на 3 машинах и двух лодках. При этом пока местные жители выкладывают в социальные сети видео с подтоплениями на дорогах, в пресс-службе министерства отмечают, что в городе ситуация держится под контролем и чрезвычайных моментов нет. В частности звери из городского зоопарка, который затапливало в 2015 году, не «сидят на чемоданах» в ожидании неожиданного переезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/664394" frameborder="0"></iframe> Топит Уссурийск 15.08.2018.Видео: mark2_che

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» синоптики Примгидромета, дождь в Уссурийске продолжит лить с высокой интенсивностью до второй половины дня, после чего пойдёт на убыль. Однако этого может хватить уже на выпадения на 50% от месячной нормы осадков .

Не меньше заливает и Пограничный муниципальный район – там уже выпало больше 42 миллиметров осадков. Впрочем, одну дорогу всё же успела подтопить река Лобога.

- Из-за выпадения осадков и подъема уровня воды в реке Лобога произошло подтопление временной дороги между посёлками Смоляниново и Романовка. Это 49 км автодороги Артём - Находка - порт Восточный. Объехать этот участок можно через Партизанск. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и представители Примавтодора, - сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Всего по Приморью МЧС не отмечает выхода других рек из берегов, а также ограничений передвижения на других автодорогах края.

По данным «Примавтовокзала» сегодня отменены рейсы: Владивосток – Находка (на 10:40, 11:15, 12:15, 13:55, 17:30, 18:40 и 19:10), Владивосток – Артём (11:35), Владивосток – Большой Камень (14:10, 15:55), Владивосток – Дальнереченск (14:45) и Владивосток – Врангель (14:50).

В Международном аэропорту Владивосток отменены рейсы до Преображения в 8:20, Терней в 8:25 и Кавалерово на 11:20.

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