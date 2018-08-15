Лидер приморских садоводов: Огурцы прут и прут, куда их девать?

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-15T08:28:20+03:00

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15 августа эфир ежедневной утренней программы «Что приморцу хороШоу» пополнила еще одна рубрика — «Вот такая петрушка». И первым собеседником стал советник мэра Владивостока, председатель регионального отделения общественной организации «Садоводы России» Александр Юртаев. Он уже был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в мае: в том числе предлагал «всех осеменить». Теперь же поговорил с ведущими по телефону.

На вопрос Константина Терехова о том, много ли времени он проводит на даче, Александр Юртаев ответил:

— В связи с дождями не приходится там частить. Что там делать, когда лупит дождь? В грядку же не зайдешь. И, зная о таком печальном прогнозе, мы успели сделать канавки — чтобы наши грядки не затопило. И чтобы картошечка хорошая уродилась. …А всё, что сегодня на наших дачах и огородах, появляется на ярмарках. Урожай помидоров – великолепный, а огурцы вообще – прут и прут. Не знаем, куда девать. Был бы какой-нибудь пункт приема хотя бы!

Лидер приморских садоводов добавил, что вместе с супругой и солит, и консервирует овощи, но все равно их остается много:

— Готовим вкусно, с хреном, с чесночком. Но вообще мы не фанаты этого дела: закатаем по 7-10 баночек огурчиков и по 10 — помидорчиков, а остальное съедаем или сыновьям в семьи отдаем. Урожай в этом году хороший. Единственное, что плохо, — это сегодняшний тайфун, который, конечно, очень сильно навредил садоводам. Где-то надо веточки подвязывать кверху, где-то сено подкладывать, чтобы ветки томатов не лежали в грязи. И даже в дождь надо спасать урожай, чтобы он у вас не превратился в месиво и не пропал.

Известный во Владивостоке политик-садовод доволен урожаем. Фото: yurtaev.info

Уже после эфира Юртаев уточнил в беседе с корреспондентом «Комсомолки», что в некоторых других городах России уже есть пункты приема овощей от садоводов-огородников — например, в Белгороде, Воронеже, Москве:

— Это — государственно-частное партнерство, при котором город или край выделяет территорию, а частник завозит продукцию: сдает ее либо сам реализует. Потребкооперация, о которой забыли, уже начинает работать во многих западных регионах России. Поэтому и предложение такое — у нас тоже возродить потребкооперацию, кооперативные рынки. Вот это и есть цель, которую должен в первую очередь выполнять губернатор Приморского края: специальным постановлением предложить создать потребкооперации по сбору урожая от дачников, огородников. А у нас сейчас ходят перекупщики; за бесценок перекупают огурцы, помидоры, а потом нам же перепродают. Это нечестно.