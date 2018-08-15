2018-08-15T09:55:05+03:00
Общество

Во Владивостоке покажут транссибирское яйцо Фаберже и уникальную карту Российской Империи

Более 100 экспонатов, когда-то принадлежащих русским монархам, привезут в краевой центр из Музеев Московского Кремля
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Пасхальное яйцо «Транссибирская магистраль» хранилось в семье Николая IIПасхальное яйцо «Транссибирская магистраль» хранилось в семье Николая IIФото: Евгения ГУСЕВА
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Уникальная карта Российской Империи, пасхальное яйцо Карла Фаберже «Транссибирская магистраль» и многие другие удивительные экспонаты из Музеев Московского Кремля покажут в Приморье. Выставка «Карта России – вехи истории» даст дальневосточникам возможность прикоснуться к истории родной страны в эпоху царей и императоров. Посмотреть на экспонаты появится возможность в сентябре в музее имени Арсеньева.

Появлению уникальных экспонатов Музеев Московского Кремля в Приморье предшествовало знаменательное событие, которое произошло в марте этого года. Директор ПГО музея имени Арсеньева Виктор Шалай встретился с представителями одного из главных музеев России и заключил с ними соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

- Теперь каждый год в течение нескольких месяцев на площадке нашего музея из московского Кремля нам предоставят ту или иную коллекцию на различные темы, отражающие историю нашей страны. Первой тематикой выбрано формирование территорий нашего государства. Дальше будут не менее интересные и уникальные коллекции, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток Виктор Шалай.

Карта Российской Империи Фото: Евгения ГУСЕВА

Карта Российской ИмперииФото: Евгения ГУСЕВА

Выставка «Карта России – вехи истории» откроется в музее 14 сентября. 100 уникальных экспонатов из главной сокровищницы русских царей и императоров украсят музейный зал в центре Приморья. Здесь для жителей и гостей края представят предметы, созданные по велению русских монархов или когда-то подаренные ими по случаю присоединения новых территорий в годы Российской Империи.

Каждый экспонат с многовековой историей бесценен и рассказывает о важных моментах при формировании Российского государства, которое было и остаётся самым большим в мире. На подчёркивание своего гигантского образа и делают упор авторы экспозиции. Каждый экспонат снабжён большим количеством информации, которая подробно раскрывает историю присоединения таких, казалось бы, исконных территорий, как Сибирь, Дальний Восток. Будет вестись речь и о присоединении Средней Азии, Кавказа, Крыма, Польши, Финляндии, Прибалтики.

- Некоторые территории сегодня являются самостоятельными государствами, но, тем не менее, они когда-то были частью истории нашего отечества и в сокровищнице Музеев Кремля достаточно предметов, которые повествуют о довольно любопытных и важных событиях нашей страны, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП» директором музея имени Арсеньева.

Отметим, что вишенкой на торте экспозиции станет пасхальное яйцо Карла Фаберже «Транссибирская магистраль». Не зря выставка так же проделает путь от Москвы, где железная дорога берёт своё начало, до Владивостока – конечной точки магистрали. Ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой мастера, создали в честь завершения строительства путей для Николая II и подарено на Пасху его супруге, императрице Александре Фёдоровне.

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