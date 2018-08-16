Досуг в Приморье: тот самый балет «Жизель», история мостов и фонтан из самолёта

СЕГОДНЯ 01:59 2018-08-16T01:59:42+03:00

«Комсомольская правда» публикует афишу развлекательных и культурных событий – что и где можно посмотреть в ближайшую неделю

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«Мгновения Святой Руси» – фотовыставка о духовной жизни людей

Уроженка Кавалерово, а нынче жительница посёлка Вырица Ленинградской области Людмила Иванова уже больше 30 лет снимает духовную жизнь людей. На её снимках можно увидеть как священников и монахов, так и светских людей, прикоснувшихся к православному миру. Тема её фотографий «Бог и человек».

А на выставке во Владивостоке можно будет увидеть 42 снимка. 21 черно-белых и столько же цветных. Самый первый кадр, представленный на экспозиции, сделан в 1983 году.

– Одна часть работ – фотографии, сделанные в 90-х годах на черно-белую пленку, – это документальный рассказ о начале духовного возрождения в стране после перестройки, когда бушевали митинги, всё ломалось, но начинали открываться монастыри и старые храмы. Другая – цветные снимки, отражающие современную жизнь верующих людей, – рассказали организаторы выставки.

Работы Людмилы Ивановой находятся в собраниях Государственного музея истории религии, Государственного Русского музея и других. Как в прочем и в частных коллекциях не только в России, но и в США, Латвии, Финляндии, Франции, Германии и Чехословакии.

Кстати

Людмила Иванова член Союза фотохудожников России, лауреат Российских и международных выставок, член творческого Союза художников России.

Учебно-научный музей ДВФУ, Океанский проспект, 37

Со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 до 29 августа

Цена билетов: взрослый – 100 рублей, школьникам, студентам, пенсионерам – 50 руб.

Фото: Людмила ИВАНОВА

«8000 секунд чистой территории»

Владивостокцев приглашают интересно и с пользой провести выходной день на природе в ботаническом саду ДВО РАН: побыть на свежем воздухе, отдохнуть от суеты города и принести пользу, приняв участие в волонтёрской акции «8000 тысяч секунд чистой территории».

– Каждый желающий сможет внести свой посильный вклад в улучшение эстетического вида территории ботанического сада, получить новую информацию о растениях и познакомиться с новыми интересными людьми, – обещают сотрудники ботанического сада-института ДВО РАН.

На субботнике ждут всех, независимо от возраста. Работу обещают найти каждому. Для тех, кто соберётся поучаствовать организованной группой, обещают сделать бесплатным вход. Правда, для этого нужно предварительно позвонить по телефону и договориться: 8 (914) 793-78-34.

Ботанический сад-институт ДВО РАН, ул. Маковского, 142

18 августа в 11:00

Цена билетов: взрослый – 100 рублей, школьникам и пенсионерам по возрасту – 50.

Цветущий ботанический садФото: Анна НОРОВА

Легендарный балет «Жизель»

Вот уже больше 170 лет ставят «Жизель» на мировых сценах, более 130 лет – на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и около трех лет во Владивостоке. Самые прославленные балерины выступали в роли Жизели: Анна Павлова, Галина Уланова и другие.

В приморской столице на сцену выйдут: в роли Жизели – Ирина Сапожникова, графа Альберта – Сергей Уманец, Ганса – Рамиль Багманов, Мирты – Катерина Флория. Классический дуэт: Лилия Бережнова и Олексий Скалюн.

Балетмейстер-постановщик – Эльдар Алиев.

Приморская сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20

17 августа в 19:00

Цена билетов: 300 – 3750 руб.

Балет "Жизель" на Приморской сцене Мариинского театра. Фото: Геннадий ШИШКИН

История создания мостов

Экспозиция «Воплощение мечты: к 10-летию начала строительства мостов во Владивостоке» рассказывает сразу о трех: Золотом, Русском и низководном через Амурский залив.

У посетителей выставки есть возможность поближе познакомиться с тем, какие материалы и технологии использовали при строительстве, взглянуть на чертежи и узнать, как выглядели мосты, когда были только на бумаге. Ну и конечно же, узнать о главных героях – строителях.

Мемориальный дом-музей семьи Сухановых, ул. Суханова, 9

Ежедневно с 10:00 до 19:00 до 31 августа

Цена билетов: взрослым – 150 рублей, детям от 5 до 7 лет, школьникам, студентам, пенсионерам – 100 руб.

Фото: Arseniev.org

«Индия в красках холи»

Организаторы фестиваля «Индия в красках холи» собираются опустошить свыше 500 пачек пищевого порошка разных цветов и оттенков.

– Отмыться от этого разнообразия мы поможем с помощью тонны пены, которая обрушится вечером этого же дня на территорию Приморского кольца, – рассказали организаторы.

А еще на гостей польется дождь, причем вне зависимости от погодных условий и туч на небе. Струи воды возникнут из крыльев здешнего самолета.

Кроме пенного веселья после красок холи гостей будет ждать индийская торговая улица. В лавочках можно будет купить настоящие сари, арабские духи и красивые украшения. Голодными здесь тоже не оставят – предложат отведать вегетарианской пищи. Тут же расположатся интерактивно-развлекательные зоны: мастер-класс по изготовлению бус и украшений индийского стиля или по рисованию Хинди, а также аквагриму.

«Примринг», город Артём, ул. Приморское кольцо, 1,

18 августа в 16:00

Вход свободный