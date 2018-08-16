2018-08-16T10:51:52+03:00
Общество

Хвостатые таланты: на кого стоит посмотреть в зоопарках Приморья

Музыкант, пророк, царь и игроманка могут составить компанию взрослым и детям [фото]
Максим Аверкин
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Львица Астра не вошла в наш список, но в будущем пока ещё молодая дикая киса может стать не менее популярной, чем лев БонифацийЛьвица Астра не вошла в наш список, но в будущем пока ещё молодая дикая киса может стать не менее популярной, чем лев БонифацийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Приморье богато своей природой и уникальными животными. Здесь знаменитые амурские тигры бродят рядом с редчайшими дальневосточными леопардами. Восточные горалы покоряют скалы. А с высоты птичьего полёта на них смотрит рыбный филин. Некоторых из этих представителей флоры и фауны можно увидеть в приморских зоопарках. Причём некоторые из них уже успели приобрети всероссийскую известность и стать своего рода талисманами края.

«Комсомольская правда» - Владивосток» вспомнила самых интересных обитателей зоопарков, получился Топ-7 хвостатых знаменитостей.

Тимур и Амур Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Тимур и АмурФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Дружеская компания – Тимур и Амур

Где увидеть: Приморский сафари-парк в Шкотово.

Чем знамениты: В первую очередь - своей дружбой. В ноябре 2015 года козла Тимура отправили на съедение тигру Амуру. Только вот хищник не стал есть свою жертву, и оставил козлика жить в своих владениях. Вместе они прожили достаточно долго, пока в 2016 году между ними не произошла стычка. Сейчас они живут раздельно на территории парка, но в любой момент готовы преподнести сюрприз.

Александра пока ещё боится отойти от своей мамы Зои | Фото: зоопарк «Садгород»

Александра пока ещё боится отойти от своей мамы Зои | Фото: зоопарк «Садгород»

Чёрно-белая Александра

Где увидеть: зоопарк «Садгород» в пригороде Владивостока.

Чем знаменита: Увидеть в диких условиях зебру в Приморье не выйдет – их здесь не водится. Несмотря на это, на берегах Японского моря родилась первая полосатая лошадь с краевой пропиской. Мама крохи Зоя год вынашивала жеребёнка, и в июне этого года милаха появилась на свет. Эдак, может в будущем по полям региона забегают чёрно-белые лошадки.

Миша всегда приветствует девушек воздушным поцелуем Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Миша всегда приветствует девушек воздушным поцелуемФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Любимчик девушек морж Миша

Где увидеть: Приморский «Океанариум» на острове Русский.

Чем знаменит: Обладатель шикарных усов и многочисленных навыков морж Миша давно полюбился гостям и жителям края. В первую очередь – девушкам. Ведь как не полюбить такого солидного мужчину, который обаятельно раздаёт воздушные поцелуи, мастерски играет на саксофоне и легко качает пресс?

Вупсень и Пупсень - приморские пророки Фото: Артём КАБАНКОВ

Вупсень и Пупсень - приморские пророкиФото: Артём КАБАНКОВ

Ящеры-предсказатели Вупсень и Пупсень

Где увидеть: контактный зоопарк «Страна ЕнотИя» во Владивостоке

Чем знамениты: Редкие животные владеют магическими навыками, но в Приморье, где долгое время жил астролог Александр Ремпель, нашлась парочка, которая легко его переплюнет. Две бородатые агамы Вупсень и Пупсень показали свои незаурядные способности во время чемпионата мира по футболу 2018, предсказав исход матча Россия – Хорватия.

Лев Бонифаций 8 лет смотрит на зевак с царским величием | Фото: зоопарк «Садгород»

Лев Бонифаций 8 лет смотрит на зевак с царским величием | Фото: зоопарк «Садгород»

Меткий стрелок Бонифаций

Где увидеть: зоопарк «Садгород» в пригороде Владивостока.

Чем знаменит: Один из старейших обитателей зоопарка «Садгород» лев Бонифаций уже 8 лет лениво восседает на своём троне. Царская кошка только одним своим рыком на весь парк заставляет в испуге метаться других животных. Вдобавок хищник отвоевал место за территорией клетки. Если встать от неё по правую сторону, то можно увидеть табличку: «Внимание! Лев метит территорию. В этом месте стоять опасно (на вас попадёт струя мочи)». И ведь не зря предупреждают: нередко рассеянные гости попадают в ловушку.

Кристал как и все кошки очень игрива

Кристал как и все кошки очень игрива

Игроманка Кристал

Где увидеть: зоопарк «Чудесный» в Уссурийске.

Чем знаменита: Полосатая тигрица Кристал запомнилась приморцам ещё маленькой, когда ей исполнилось 5 месяцев. Дикая кошка попала на открытие казино Tigre de Cristal и даже стала талисманом игорного заведения. Только вот масштабное событие она видела сквозь сон. Ветеринар вколол ей снотворное. А то того и гляди - сыграла бы Кристал на одноруком бандите!

Одна из спасённых медведиц из уссурийского зоопарка | Фото: newsvl.ru

Одна из спасённых медведиц из уссурийского зоопарка | Фото: newsvl.ru

Непотопляемые медведи

Где увидеть: парк «Дора» в Уссурийске.

Чем знамениты: Кнопка, Тимошка, Тотоша, Мишка, Перчик, Чуня, Манюня, Буча, Чуча, Сенечка, Жорушка, Лапка, Душка. Все эти клички принадлежат 13-и выжившим медведям из уссурийского зоопарка. Пережить им пришлось многое. Во время бушевавшего тайфуна «Гони» в 2015 году их клетки сильно затопило, но косолапые чудом выжили. На радость взрослым и детям. Сейчас их можно увидеть в целости и сохранности. Когда их встретите, обязательно покормите (но не закармливайте) и скажите им несколько ласковых слов.

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