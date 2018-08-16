2018-08-16T10:57:43+03:00
Происшествия

Чуда не случилось: пропавшего неделю назад школьника нашли мертвым в Приморье

Обстоятельства его исчезновения устанавливаются в рамках уголовного дела
Игорь Сорокин
Поделиться:
Мальчика искали неделю. Фото: УМВД по ПриморьюМальчика искали неделю. Фото: УМВД по Приморью
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы обнаружила в реке тело восьмилетнего мальчика, который неделю назад ушел гулять в селе Рощино Красноармейского района и пропал.

В приморском следственном управлении СКР сообщили только, что исчезнувшего Данила нашли сегодня, 16 августа. Иных подробностей в следственном органе называть не стали. Обстоятельства его исчезновения устанавливаются в рамках уголовного дела.

Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток», 9 августа вечером восьмилетний мальчик ушел из дома в селе Рощино и не вернулся. Школьника искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.

Напомним, что в конце мая в другом приморском селе — Пухово, Анучинский район — при схожих обстоятельствах пропал десятилетний школьник. Его искали два дня. Как оказалось, ребенка жестоко зарезали. Личность главного подозреваемого шокировала односельчан: им оказался 14-летний трудный подросток, который сперва предложил жертве сексуальную близость, а встретив отказ, перерезал горло.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца
Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью
Новости 24
Новейшая электричка вот-вот повезёт жителей Владивостока
Приморец очень хотел порадовать начальника ГИБДД, но попал под статью
Приморца едва не задушили за копеечный телефон
Светофор не глупее водителей появился на перекрёстке Владивостока
Нуждающимся приморцам раздадут особо полезные банковские карты
Жительница Приморья ходила к подругам на чаёк и обкрадывала их
Пропавшего неделю назад ребенка ищут на севере Приморья
Отдых свиного гарема попал на камеры в Приморье
Жителям Владивостока пытались всучить сотни кило протухшей рыбы
«Луч» созывает болельщиков Владивостока на дерби со «СКА»
Пожарные Владивостока помогли горожанке попасть к запертым детям
Почта России увеличила розничные продажи прессы в первом полугодии 2018 года
Трио фальшивомонетчиков сбывали свою "бумагу" в приморских магазинах
Медовый Спас без меда: пчелиные дары не соблазнили приморцев
Корабли ТОФ несут к цели десант морпехов из Приморья
Две улицы Владивостока привели в порядок на федеральные деньги
Владивостоку предложили сброситься на памятник первому милиционеру
Три затопленных проезда в Приморье восстановят после спада воды
Крепость Владивостока станет главной героиней Instagram
Проливные дожди покинули Владивосток, сменившись прохладой
В Арсеньеве скоро появится ледовая арена и новая канатка на горнолыжной базе
Жители Владивостока в дождь стали жертвами многочисленных ДТП