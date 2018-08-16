Чуда не случилось: пропавшего неделю назад школьника нашли мертвым в Приморье

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-16T10:57:43+03:00

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Правоохранительные органы обнаружила в реке тело восьмилетнего мальчика, который неделю назад ушел гулять в селе Рощино Красноармейского района и пропал.

В приморском следственном управлении СКР сообщили только, что исчезнувшего Данила нашли сегодня, 16 августа. Иных подробностей в следственном органе называть не стали. Обстоятельства его исчезновения устанавливаются в рамках уголовного дела.

Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток», 9 августа вечером восьмилетний мальчик ушел из дома в селе Рощино и не вернулся. Школьника искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.

Напомним, что в конце мая в другом приморском селе — Пухово, Анучинский район — при схожих обстоятельствах пропал десятилетний школьник. Его искали два дня. Как оказалось, ребенка жестоко зарезали. Личность главного подозреваемого шокировала односельчан: им оказался 14-летний трудный подросток, который сперва предложил жертве сексуальную близость, а встретив отказ, перерезал горло.