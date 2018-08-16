«Хоровод дружбы» покажет палитру национальных культур Приморья

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-16T12:00:04+03:00

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Жителей края ждут 25 августа в районе микрорайона «Радужный» Уссурийска. В 13 часов на просторной поляне площадью около 45 тысяч квадратных метров начнется традиционный фестиваль национальных культур Приморского края «Хоровод дружбы».

– Фестиваль набирает обороты. И если в прошлом году на поляне собрались около пяти тысяч человек, то в этом ожидается до семи тысяч гостей. Программа разделена на две части: дневную и вечернюю. Праздник завершится в 21 час, – рассказал режиссер муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа Алексей Шеин. – На поляне будут действовать различные тематические зоны – каждый сможет найти для себя интересное шоу или занятие.

Преданья старины глубокой

В год 80-летия нашего края фестиваль отразит историю заселения и развития приморских земель в разное время. Так, на площадке «Приморье в разные эпохи» для гостей праздника будет представлена обширная программа. В «первобытной» зоне пройдут мастер-классы, такие, например, как изготовление охры, добытой на вулкане Барановском, рисование краской на теле и на камне, растирание зерна, изготовление веревочного орнамента, разделывание и приготовление рыбы на костре и другие увлекательные занятия.

Триумфальная арка украсит площадку средневековья. Гости фестиваля смогут попробовать свое мастерство в изготовлении фресок и узелковых писем. Кроме того, познакомятся с рецептами приготовления отваров трав и смогут произвести археологические раскопки.

Зону нового времени представят герои-казаки и крестьяне. А объединит разные эпохи концерт, который пройдет на сцене, установленной в центре тематической площадки.

Самобытное искусство

Мастера декоративно-прикладного творчества и художники представят свое творчество на выставке-ярмарке «Мастеровая слобода». Для всех гостей праздника будут организованы мастер-классы. Среди них – плетение корзиночек из бумаги, изготовление кукол-оберегов, украшений из цветов, а также игра на народных инструментах, обучение фольклорным танцам и многое другое. Здесь гостям расскажут о национальных обычаях, угостят сладостями и споют народные песни. Кроме того, гостям площадки предложат примерить на себя атрибуты национального костюма и сделать фотографию на память. Все происходящее на этой территории будет сопровождаться танцами и песнями под баян.

В рамках фестиваля проведут конкурсы «Лучший территориальный бренд», «Национальный пирог» и «Национальная кукла». Кстати, пироги можно будет продегустировать, а заодно и узнать рецепты национальных вкусняшек.

Конкурсы и развлечения

А еще гостей и участников фестиваля ждут интересные конкурсы, к примеру, такие, как «Чудо-урожай», «Вот и хоровод», «Национальное подворье». Впервые в этом году пройдет акция «Ковер дружбы».

Детям тоже не придется скучать. На площадке «Раз – ладошка, два – ладошка» для маленьких гостей фестиваля пройду игры и мастер-классы. В игровой зоне состоится сказочное представление театра кукол. Настоящее приключение предстоит в специально построенном лабиринте, где сказочные персонажи будут проводить различные испытания.

На центральной сцене фестиваля в течение всего дня будут идти выступления творческих коллективов. А вечером на поляне пройдет показ фолк-моды, праздник красок «Холи», файер-шоу и пенная вечеринка.

Напомним, фестиваль «Хоровод дружбы» проводится в Уссурийском городском округе с 2010 года. Он неоднократно получал награды в области событийного туризма.