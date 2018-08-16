Хозяйка овчарки показала зубы: в Приморье пытаются помочь истерзанному ребенку

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-16T13:54:25+03:00

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Семья Дешевовых пришла на прямой эфир программы «Особый случай» во Владивостоке после того, как на 6-летнюю Соню на пляже напала чужая овчарка. И для самой девочки, и для ее бабушки это было внезапно: обе говорят, что ничем не провоцировали такое поведение годовалой собаки. Наоборот, вели себя тихо и, разморенные приморской жарой, собирались скорей искупаться в море в поселке Де-Фриз Надеждинского района. Там находится семейный летний домик. Но чужая овчарка напала внезапно – да так, что разгрызла щеку и трепала голову ребенка по песку.

5-летнему Данилу, двоюродному брату девочки, повезло: разъяренная собака не тронула его. А бабушка детей закричала и позвала на помощь. Тем более что владельцы животного – супруги-пенсионеры – оказались рядом.

— Я стала кричать. Уже на пляже стою, кричу – «Почему собака без намордника?!». А они – «Мы не можем найти на нее намордник». Ну как это вообще! Ну, закажите вы. Сейчас это без проблем, - удивляется бабушка Любовь Дешевова. – Это большая, но хозяйка говорит – «Ей только годик». Сантиметров семьдесят, лохматая, коричневая. Морда широкая, здоровая. Когда они нас садили в микроавтобус вместе с ней, и хозяйка удерживала собаку, даже меня трясло, а внуки мои кричали, Соня плакала. А она, хозяйка собаки, еще такая разговорчивая была: «Ой, да не переживайте, все зарастет, и, может, вообще ничего не будет видно». Я же в тот момент толком ничего не видела, только рану зажимала.

Любовь Дешевова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» о том, что хозяйка овчарки пригрозила встречным искомФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Собеседница добавила, что сразу после инцидента на пляже хозяева собаки действительно помогли – хотя бы тем, что отвезли в районную больницу и дали 5 тысяч рублей на лекарство. Но это уже сейчас – капля в море. А позднее девочке понадобится еще и пластическая операция: когда исполнится 14 лет, и можно будет ее делать по медицинским показаниям. Сейчас же, кроме щеки, травмировано и ухо ребенка.

— Когда с уха снимут швы, мы пойдем к лору. Потому что первое время ей было очень плохо, дренаж стоял, - продолжает Любовь Николаевна. – Кстати, по поводу собаки: посмотрев ее справки о прививках и другие документы, хирург нам сказал, что уколов от бешенства не надо будет делать. Это, видимо, клубная собака и, как считает мой сын, скорее всего, владельцы натаскивают ее на охрану.

Алексей Дешевов, отец Сони, также пришел 16 августа в студию радио «Комсомольская правда» - Приморье» и рассказал:

— У меня появилось такое предположение, когда увидел табличку на заборе дома - «Осторожно, злая собака!» и что люди выгуливают собаку без намордника. Можно предполагать, что это будет собака-убийца. То есть человеку проще завести питомца, нежели хранить огнестрельное оружие у себя дома. Потому что хранение оружия – это статья, а собачку можно усыпить, и никакой ответственности хозяин тогда не несет.

Семья шестилетней Сони подала заявление в полицию и прокуратуру. Оттуда документы поступили в следственные органы СК РФ по Приморскому краю. Сейчас идет проверка по факту нападения. Но что особенно поразило пострадавшую сторону: хозяйка овчарки Ирина Николаевна заявила Дешевовым о встречном иске - якобы за «ненадлежащий присмотр за детьми» и за то, что «там, где гуляют с собаками, с детьми гулять нельзя».

Прийти на эфир Ирина Николаевна отказалась: «Спасибо, мне некогда». Зато несколько ценных советов семье дала медицинский психолог, представитель общественного движения «Матери России» Лариса Дробот.

Несколько ценных советов дала медицинский психолог, представитель общественного движения «Матери России» Лариса ДроботФото: Максим КАВАЛЕРОВ

А тем временем

Жители Приморья и пользователи соцсетей из других регионов откликнулись на чужую беду и, помимо сочувствия, стали предлагать материальную помощь для маленькой Софьи. На тех же страницах засветились интернет-мошенники, которые под чужим постом о покусанном ребенке оставляют номера своих банковских карт для перечисления им денег «на лечение».