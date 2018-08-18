Проект переосмысления центральной площади Владивостока раскритиковали архитекторы

СЕГОДНЯ 01:30 2018-08-18T11:50:17+03:00

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Торговый центр и парковку на тысячу машин под центральной площадью Владивостока раскритиковали на градостроительном процессе. Накануне, 17 августа, в городской администрации представили концептуальный проект развития одного из самых желанных для предпринимателей мест. По словам архитекторов, проект сырой и должен быть переработан.

На прогулочной зоне у Морвокзала появятся треугольные домики | Фото: скриншот с презентации

Эксперты высказались, что идея переосмысления центральной площади всё же необходима городуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Перед началом презентации директор группы проектных компаний «Аргус-Арт» рассказал, что площадь Борцов за власть Советов пытаются переделать с начала 2000-х годов. Сначала под площадью планировали сделать казино и парковку. Если игорная зона не так сильно привлекала горожан, то вот места под парковку автомобилей давно желанны для городских автомобилистов. Затем поступил масштабный проект, объединяющий площадь с вокзалом в единый пешеходный концепт. Планировалось перестроить многие проулки, построить новые здания, а также возвести большую марину.

У Морвокзала планируют открыть полноценную набережную| Фото: скриншот с презентации

С 2000-х годов идут попытки переделать центральную площадьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Теперь удивлять городских архитекторов вызвалась ЗАО «Центр "Строй"», готовая переосмыслить вид центральной площади и, наконец, дать горожанам долгожданную парковку. Свой проект они представили в виде трехуровневого объекта, на котором первый и второй уровни находятся под землёй, а третий - на самой площади.

Для полноценного обустройства необходимо убрать расположенную рядом железную дорогу| Фото: скриншот с презентации

Согласно плану проекта больше всего изменений ждёт скрытое место под площадью. Здесь планируют построить торговый центр и площадку для парковки тысячи машин. При этом, чтобы торговые ряды нормально уместились вместе со стоянкой, необходимо поднять площадь на один метр. Из-за этого придётся провести дополнительные работы по укреплению памятников.

Перестроить архитекторы планируют место от площади до Морвокзала

Но не только место под площадью ждут изменения. Для прогулочной зоны разработан эскиз возможного развития территории от площади до морского вокзала. Однако одно из условий переделки - необходимость перекрытия железнодорожных путей, чтобы получить ещё одну прогулочную зону с выходом к бухте Золотой Рог. Причём это не просто небольшая улочка, а полноценная набережная с причалом с большими пространствами и зданиями, выполненными в форме треугольников.

Архитекторы сказали, что проект утопическийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда эксперты начали оценивать проект, многие из них сразу отметили, что практически вся зона возле и на самой площади сложно поддаётся переустройству, потому что здесь много исторических объектов.

Главный архитектор города Владивостока Анатолий МельникФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Я не понимаю, тут у вас указано, что что-то необходимо сделать с памятником Борцов за власть Советов. А что вы с ним можете сделать? Конечно же, ничего - это объект федерального значения, его нельзя трогать.

Архитекторы отметили, что любое изменение на площади должно сохранять старый облик и архитекторы деликатно относиться к прошлому Владивостока. К тому же большинство из них высказались, что это всё-таки ещё сырой концепт, который необходимо ещё долго перерабатывать. Также они отметили, что площадь нельзя поднимать ни в коем случае.

В завершение глава города Владивостока Виталий Веркенко сообщил, что так или иначе центральная площадь будет переделана. Причём это произойдёт в ближайшую пятилетку. По его словам, в первую очередь необходимо думать, как снизить автомобильную нагрузку в центре города, и парковка на тысячу машин существенно освободит город и откроет его фасад.