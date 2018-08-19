Было, да сплыло: что творится на дорогах Приморья после ливней

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-19T06:09:53+03:00

Ливни прошли еще 15 августа, а добраться до ряда населенных пунктов Приморья по-прежнему невозможно

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Примавтодор приступил к восстановлению проезда в Анучинском районе Приморья. 10 единиц техники работают на отсыпке дороги Анучино—Еловка—Муравейка.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, предстоит восстановить проезд еще к трем населенным пунктам.

«Переливы дороги не дают приступить к восстановлению дорожного полотна на дороге Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе, также пока нет проезда в село Фурманово в Лазовском районе. В село Васильевка размыта дорога со стороны Михайловки, но есть проезд с объезда», — рассказали в ведомстве.

В оперативном штабе уточняют, что угрозы людям нет. Социальные объекты функционируют нормально, продукты и топливо завезены.

Как писала «Комсомольская правда» — Владивосток», сообщение с шестью населенными пунктами Приморья прервалось после большого количества осадков в среду, 15 августа.

В ситуационном центре краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС по поручению губернатора круглосуточно действует оперативный штаб по мониторингу последствий ливней и экстренному предотвращению чрезвычайных ситуаций. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность.