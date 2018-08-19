2018-08-19T10:21:23+03:00
Происшествия

«Их смяло в труху»: полиция ищет виновного в жесткой аварии в Приморье

Полиция Артема проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом
Игорь Сорокин
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Несмотря на то, что внедорожник превратился буквально в месиво из металла, стекла и пластика, его водитель выжилНесмотря на то, что внедорожник превратился буквально в месиво из металла, стекла и пластика, его водитель выжил
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Подробности жесткой аварии, в которой пострадали 10 человек и один погиб, удалось выяснить редакции «Комсомольская правда» — Владивосток.

В первой половине дня воскресенья, 19 августа, в дежурную часть ОМВД по Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Кирова.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригада медиков.

Установлено, что в районе дома № 191 на улице Кирова произошло столкновение внедорожника Nissan Safari и пассажирского автобуса.

В результате тяжелые травмы получили девять пассажиров автобуса и 45-летний водитель Nissan. Пострадавшие госпитализированы.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, 61-летний водитель автобуса скончался на месте. Многие из госпитализированных сразу попали в реанимацию.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации.

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