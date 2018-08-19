«Их смяло в труху»: полиция ищет виновного в жесткой аварии в Приморье
Подробности жесткой аварии, в которой пострадали 10 человек и один погиб, удалось выяснить редакции «Комсомольская правда» — Владивосток.
В первой половине дня воскресенья, 19 августа, в дежурную часть ОМВД по Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Кирова.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригада медиков.
Установлено, что в районе дома № 191 на улице Кирова произошло столкновение внедорожника Nissan Safari и пассажирского автобуса.
В результате тяжелые травмы получили девять пассажиров автобуса и 45-летний водитель Nissan. Пострадавшие госпитализированы.
Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, 61-летний водитель автобуса скончался на месте. Многие из госпитализированных сразу попали в реанимацию.
По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, способствовавшие аварийной ситуации.