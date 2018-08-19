«Их смяло в труху»: полиция ищет виновного в жесткой аварии в Приморье

Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца

Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью