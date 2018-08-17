Известный адвокат прокомментировал историю с нападением овчарки на ребенка в Приморье

СЕГОДНЯ 08:07 2018-08-17T08:14:35+03:00

Денис Крамаров процитировал закон, по которому собака должна быть в наморднике, а хозяйка – нести ответственность за нее

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Сегодня, 17 августа, одним из участников программы «Что приморцу хороШоу» стал известный во Владивостоке адвокат Денис Крамаров. Во время беседы в прямом эфире ведущий Константин Терехов попросил профессионального юриста прокомментировать историю с нападением овчарки на 6-летнюю Соню.

– Раны у нее на лице – настолько серьезные, что теперь девочке необходима дорогостоящая пластическая операция лица. При этом хозяйка собаки подала встречный иск на семью Сони, так как они якобы недосмотрели за ребенком, - пояснил ведущий гостю и непосвященным радиослушателям.

Денис Крамаров ответил, что он - в теме и слушал накануне первый выпуск программы «Особый случай» радио «Комсомольская правда» - Приморье», в котором участвовала бабушка 6-летней девочки, Любовь Дешевова.

– На территории Приморского края в 2016 году принят региональный закон №760, седьмая статья которого обязывает жителей края предотвращать нападение домашних животных на других граждан: это – пункт 3. Далее в этом же законе детально прописаны обязанности именно владельцев собак: выгуливать их в намордниках (за исключением мелких пород) и на поводке. Хозяйка собаки однозначно не соблюла этот закон и поэтому должна нести полную ответственность, – отметил адвокат Крамаров.

По его словам, юристы еще с институтских времен знают, что совершение любого административного проступка влечет гражданско-правовую ответственность. Грамотному адвокату всегда легко уцепить эту тонкую взаимосвязь и использовать, чтобы доказать вину.