2018-08-17T10:01:15+03:00
Общество

Футуризм и сверхвместимость: какие трамваи закупают во Владивосток

Обновлённая линейка электрического транспорта будет состоять из современных моделей [фото]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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«Витязи» уже несколько лет курсируют по Москве«Витязи» уже несколько лет курсируют по МосквеФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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На этой неделе глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил о закупке 10 новых трамваев для нужд города. Новость мгновенно стала сенсацией, поскольку много лет разговоры шли об "окончательном решении" трамвайного вопроса, но никак не о возрождении или хотя бы обновлении устаревшего парка. Корреспондент «Комсомольской правды» выяснил, продукция каких производителей заинтересовала чиновников муниципалитета.

Взгляд в прошлое

Сегодня во Владивостоке работает только один трамвайный маршрут: от остановки Минный городок до Сахалинской. До этого сеть пролегала по многим городским улицам и составляла 18,4 километров. По поручению прошлого главы города Игоря Пушкарёва с 2009 года рельсы демонтировали на Алеутской, Светланской, Жигура и многих других улицах города. От таких кардинальных решений суммарная протяжённость трамвайных линий существенно сократилась – до 5,3 км. Теперь о старом трамвайном величии напоминают лишь ретро-фотографии.

Морально и физически устарели и сами трамваи. Вагоны в советские и перестроечные времена закупали на Усть-Катавском вагоностроительном, Петербургском трамвайно-механическом и Рижском вагоностроительном заводах. Причём два последних предприятия уже закрыли своё производство. И как бы ни старались скрыть под толщей краски советское наследие любимых у многих горожан трамваев, они уже давно не придают городу туристического колорита.

Рижский трамвайчик разукрасили под пересказ истории общественного транспорта Владивостока

Рижский трамвайчик разукрасили под пересказ истории общественного транспорта Владивостока

Вместо острых углов – обтекаемые формы

Сейчас в городе курсируют 15 трамваев, поэтому закупка ещё 10 существенно обновит существующий парк электрического транспорта. Здесь стоит понимать, что новых маршрутов в городе не появится. Речь идёт только об обновлении транспорта. Хотя и этого уже не мало – старинные модели КТМ-5М3, 71-608К или ЛМ-93 выглядят слишком старомодно. Лишь только рижский "одноглазый" РВЗ-6М2 выгодно выделяется на фоне своих собратьев, его дизайн актуален во все времена.

Однако надо смотреть в будущее и идти вслед за временем. В этом плане Владивосток не следует за своим американский собратом Сан-Франциско, где рядом с классическими канатными трамваями ездят и другие модели, привезённые из разных стран мира. Путь краевого центра – современный электрический транспорт, приятный для гостей и жителей города.

По нашим сведениям, в администрации Владивостока заинтересовались двумя компаниями для закупки трамваев. Первая - «Уралтрансмаш», а вторая - ООО «ПК Транспортные системы». Оба предприятия могут предложить Владивостоку интересные модели.

iPhone среди трамваев

В 2014 году ОКБ «Атом» совместно с «Уралтрансмаш» представили трамвай R1. Помимо эффектного вида, здесь 3 секции вагона с удобными сидениями, оснащение камерами, GPS и Wi-Fi. Появись такой транспорт на дорогах Владивостока – он бы определённо вызывал вау-эффект среди гостей и горожан. Только вот насколько гармонично такое чудо техники впишется в антураж Гнилого Угла и площади Луговой – большой вопрос. Впрочем, и цена у него высокая – до 70 миллионов рублей.

R1 выглядит техникой из будущего. Фото: r1.uvz.ru

R1 выглядит техникой из будущего. Фото: r1.uvz.ru

Есть у «Уралтрансмаша» и другие, не менее интересные и красивые проекты. «Комсомольская правда» - Владивосток» связалась с руководством завода, чтобы узнать, какой из их модельного ряда вагон больше всего подходит для портового города.

— Учитывая существующую инфраструктуру и эксплуатируемый парк, Владивостоку необходимы односекционные четырехосные трамвайные вагоны, приспособленные для эксплуатации на линиях с высокой степенью износа. Для обеспечения перевозок маломобильных групп граждан, вагоны должны иметь низкий пол в средней части салона. Эксплуатация полностью низкопольных вагонов потребует серьёзной реконструкции существующей инфраструктуры, поэтому их приобретение на текущий момент для Владивостока нецелесообразно, - сообщил корреспонденту «КП» генеральный директор завода Владимир Городилов.

По его словам, из существующей линейки вагонов АО «Уралтрансмаш» для краевого центра наиболее подходят по параметрам модель 71-407. Она наименее требовательна к состоянию инфраструктуры и обеспечивает возможность перевозки маломобильных групп граждан за счет низкого пола в средней части вагона. В средней части вагона установлена откидная аппарель для въезда/выезда маломобильных граждан, как в городских автобусах MAN или троллейбусах «Транс-Альфа». К тому же их отличает высокая надежность и простота обслуживания.

Модель 71-407 от Уралтрансмаша» выглядит аккуратно и современно

Модель 71-407 от Уралтрансмаша» выглядит аккуратно и современно

Витязи и Богатыри

В производстве «ПК Транспортные системы» пассажирский транспорт со 100-процентным низким уровнем пола пассажирского салона. Отдельно выделяет дизайн всей продукции – это футуристические формы с яркими цветами. В модельном ряде компании находится пять вагонов в основном с боевыми названиями: «Варяг», «Богатырь», «Витязь» и его модифицированный вариант с буквой «М». Усовершенствованный вариант как раз является флагманом Тверского завода.

Салон «Витязь-М» может вместить около 300 человек. Фото: mos.ru

Салон «Витязь-М» может вместить около 300 человек. Фото: mos.ru

«Витязь-М» отличает от других трамваев уникальная эластичная поворотная тележка. Технология обеспечивает 100 % низкий пол по всему вагону и максимально широкий проход в салоне. Трехсекционный шестиосный вагон, готовый перевозить 265 (60 мест для сидения) - подходит для городов, где большой пассажиропоток. Во Владивостоке пожалуй только зимой, в снегопад, увидишь забитые людьми трамвайные вагоны. Но - с другой стороны - появись такой красавец где-нибудь на "Спортивке", и грязным автобусам придёт крышка - все пересядут на трамваи.

Для приморской столицы всё же больше подходит модель «Сити Стар», которая благодаря своей конструкции не требовательна к состоянию рельсового пути. К тому же её ход достаточно тихий, что удобно для трамвайного пути, проходящего рядом с жилыми домами. Сюда вмещается 170 человек, из которых 33 смогут комфортно посидеть на сидениях. Причём даже сами изготовители отмечают, что такие вагоны больше всего подходят для обновления парка.

Модель 71-911 «City Star» выпущена в 2014-м году. Фото: donland.ru

Модель 71-911 «City Star» выпущена в 2014-м году. Фото: donland.ru

СПРАВКА «КП»

Во Владивостоке действует три вида электрического транспорта. Это трамваи, троллейбусы и фуникулёр. Ежегодно нони на троих обслуживают 6,3 миллиона человек. Старине трамваю в краевом центре уже 106 лет. Долгие годы он официально являлся главным общественным транспортом Владивостока, обеспечивая бесперебойную связь между районами.

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