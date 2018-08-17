Футуризм и сверхвместимость: какие трамваи закупают во Владивосток

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-17T10:01:15+03:00

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На этой неделе глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил о закупке 10 новых трамваев для нужд города. Новость мгновенно стала сенсацией, поскольку много лет разговоры шли об "окончательном решении" трамвайного вопроса, но никак не о возрождении или хотя бы обновлении устаревшего парка. Корреспондент «Комсомольской правды» выяснил, продукция каких производителей заинтересовала чиновников муниципалитета.

Взгляд в прошлое

Сегодня во Владивостоке работает только один трамвайный маршрут: от остановки Минный городок до Сахалинской. До этого сеть пролегала по многим городским улицам и составляла 18,4 километров. По поручению прошлого главы города Игоря Пушкарёва с 2009 года рельсы демонтировали на Алеутской, Светланской, Жигура и многих других улицах города. От таких кардинальных решений суммарная протяжённость трамвайных линий существенно сократилась – до 5,3 км. Теперь о старом трамвайном величии напоминают лишь ретро-фотографии.

Морально и физически устарели и сами трамваи. Вагоны в советские и перестроечные времена закупали на Усть-Катавском вагоностроительном, Петербургском трамвайно-механическом и Рижском вагоностроительном заводах. Причём два последних предприятия уже закрыли своё производство. И как бы ни старались скрыть под толщей краски советское наследие любимых у многих горожан трамваев, они уже давно не придают городу туристического колорита.

Рижский трамвайчик разукрасили под пересказ истории общественного транспорта Владивостока

Вместо острых углов – обтекаемые формы

Сейчас в городе курсируют 15 трамваев, поэтому закупка ещё 10 существенно обновит существующий парк электрического транспорта. Здесь стоит понимать, что новых маршрутов в городе не появится. Речь идёт только об обновлении транспорта. Хотя и этого уже не мало – старинные модели КТМ-5М3, 71-608К или ЛМ-93 выглядят слишком старомодно. Лишь только рижский "одноглазый" РВЗ-6М2 выгодно выделяется на фоне своих собратьев, его дизайн актуален во все времена.

Однако надо смотреть в будущее и идти вслед за временем. В этом плане Владивосток не следует за своим американский собратом Сан-Франциско, где рядом с классическими канатными трамваями ездят и другие модели, привезённые из разных стран мира. Путь краевого центра – современный электрический транспорт, приятный для гостей и жителей города.

По нашим сведениям, в администрации Владивостока заинтересовались двумя компаниями для закупки трамваев. Первая - «Уралтрансмаш», а вторая - ООО «ПК Транспортные системы». Оба предприятия могут предложить Владивостоку интересные модели.

iPhone среди трамваев

В 2014 году ОКБ «Атом» совместно с «Уралтрансмаш» представили трамвай R1. Помимо эффектного вида, здесь 3 секции вагона с удобными сидениями, оснащение камерами, GPS и Wi-Fi. Появись такой транспорт на дорогах Владивостока – он бы определённо вызывал вау-эффект среди гостей и горожан. Только вот насколько гармонично такое чудо техники впишется в антураж Гнилого Угла и площади Луговой – большой вопрос. Впрочем, и цена у него высокая – до 70 миллионов рублей.

R1 выглядит техникой из будущего. Фото: r1.uvz.ru

Есть у «Уралтрансмаша» и другие, не менее интересные и красивые проекты. «Комсомольская правда» - Владивосток» связалась с руководством завода, чтобы узнать, какой из их модельного ряда вагон больше всего подходит для портового города.

— Учитывая существующую инфраструктуру и эксплуатируемый парк, Владивостоку необходимы односекционные четырехосные трамвайные вагоны, приспособленные для эксплуатации на линиях с высокой степенью износа. Для обеспечения перевозок маломобильных групп граждан, вагоны должны иметь низкий пол в средней части салона. Эксплуатация полностью низкопольных вагонов потребует серьёзной реконструкции существующей инфраструктуры, поэтому их приобретение на текущий момент для Владивостока нецелесообразно, - сообщил корреспонденту «КП» генеральный директор завода Владимир Городилов.

По его словам, из существующей линейки вагонов АО «Уралтрансмаш» для краевого центра наиболее подходят по параметрам модель 71-407. Она наименее требовательна к состоянию инфраструктуры и обеспечивает возможность перевозки маломобильных групп граждан за счет низкого пола в средней части вагона. В средней части вагона установлена откидная аппарель для въезда/выезда маломобильных граждан, как в городских автобусах MAN или троллейбусах «Транс-Альфа». К тому же их отличает высокая надежность и простота обслуживания.

Модель 71-407 от Уралтрансмаша» выглядит аккуратно и современно

Витязи и Богатыри

В производстве «ПК Транспортные системы» пассажирский транспорт со 100-процентным низким уровнем пола пассажирского салона. Отдельно выделяет дизайн всей продукции – это футуристические формы с яркими цветами. В модельном ряде компании находится пять вагонов в основном с боевыми названиями: «Варяг», «Богатырь», «Витязь» и его модифицированный вариант с буквой «М». Усовершенствованный вариант как раз является флагманом Тверского завода.

Салон «Витязь-М» может вместить около 300 человек. Фото: mos.ru

«Витязь-М» отличает от других трамваев уникальная эластичная поворотная тележка. Технология обеспечивает 100 % низкий пол по всему вагону и максимально широкий проход в салоне. Трехсекционный шестиосный вагон, готовый перевозить 265 (60 мест для сидения) - подходит для городов, где большой пассажиропоток. Во Владивостоке пожалуй только зимой, в снегопад, увидишь забитые людьми трамвайные вагоны. Но - с другой стороны - появись такой красавец где-нибудь на "Спортивке", и грязным автобусам придёт крышка - все пересядут на трамваи.

Для приморской столицы всё же больше подходит модель «Сити Стар», которая благодаря своей конструкции не требовательна к состоянию рельсового пути. К тому же её ход достаточно тихий, что удобно для трамвайного пути, проходящего рядом с жилыми домами. Сюда вмещается 170 человек, из которых 33 смогут комфортно посидеть на сидениях. Причём даже сами изготовители отмечают, что такие вагоны больше всего подходят для обновления парка.

Модель 71-911 «City Star» выпущена в 2014-м году. Фото: donland.ru

СПРАВКА «КП»

Во Владивостоке действует три вида электрического транспорта. Это трамваи, троллейбусы и фуникулёр. Ежегодно нони на троих обслуживают 6,3 миллиона человек. Старине трамваю в краевом центре уже 106 лет. Долгие годы он официально являлся главным общественным транспортом Владивостока, обеспечивая бесперебойную связь между районами.