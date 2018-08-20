Два тайфуна угрожают Приморью ливнями и штормовыми ветрами

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-20T07:42:19+03:00

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Погоду на этой неделе в Приморье грозят испортить два тайфуна. Первым краю угрожает «Rumbia», который принесёт в край непогоду во вторник. Однако хуже всего приморцам придётся с приходом тайфуна «Soulik» - с ним придут сильные ливни и ветер с порывами до 24 метров в секунду. Какого ухудшения погодных условий ожидать на неделе сообщили в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Конец августа в Приморье традиционно преподносит погодные сюрпризы для его жителей. Приморцы ещё помнят, какие проблемы в крае вызвали отбушевавшие в прошлых годах тайфуны «Гони» и «Лайонрок». Сейчас же на край двигается «Румбия», которая сейчас потеряла свою силу и превратилась в тропическую депрессию.

Пока остатки «Румбии» смещаются над восточными районами Китая на север. По расчётам синоптиков, над краем она начнёт перемещаться с 21 по 22 августа. Результатом непогоды станет локальные ливни опасной категории, а ветер на побережье и в континентальной части края будет дуть с силой от 15 до 22 м/с.

Однако больше всего опасности несёт тайфун «Сулик». По данным большинства расчетных прогностических схем мировых погодных центров, к утру 23 августа он сдвинется центральную часть Корейского полуострова. Дальнейшее его движение точно не определено, поэтому есть несколько версий, куда он отправится.

— Далее прогнозы расходятся: по одним расчетам тайфун выйдет на северо-запад Японского моря и пройдет непосредственно над территорией Приморского края, по другим – немного западнее, по приграничным районам Китая, оказывая в большей степени влияние на западную половину Приморья. В любом случае нужно готовиться к сильным и очень сильным дождям, штормовому ветру, - сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» главный редактор «Примпогоды» Марина Парфёнова.

24 августа ожидается резкое ухудшение погодных условий с ливневыми дождями с грозами и осадками до 40 миллиметров. Ожидаются сильные осадки до 50 миллиметров более за 12 часов при грозе и шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду.

Как передают в пресс-службе краевой администрации, с сегодняшнего дня силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в повышенную готовность.

Эксперты рекомендуют жителям и гостям края планировать дальние поездки на этот период. Отдыхающим на морском побережье и вблизи рек необходимо внимательно следить за прогнозами и предупреждениями, быть готовыми быстро покинуть лагеря.