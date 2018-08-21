СЕГОДНЯ 11:02 2018-08-21T11:30:40+03:00

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«Комсомольская правда» - Приморье» продлевает лето и запускает фотоконкурс «Наши на пляже»! Условия участия простые:

Вам понадобится яркая летняя фотография, сделанная в этом году на пляжах Приморья. Загрузите её на наш сайт при помощи специальной формы ниже, обязательно укажите контактный телефон и адрес электронной почты. Не забудьте сделать яркое описание и рассказать, где именно была сделана фотография, и почему вы выбрали именно этот пляж.

Вы можете выбрать одну номинацию для участия или прислать несколько фотографий и попытать удачу в разных номинациях. При заполнении формы обязательно укажите номинацию, в которой вы хотите участвовать.

Номинации:

Пляжная мода

Морская романтика

Песочница (песочное творчество)

Внуки Нептуна (детская номинация)

В кадре «Комсомолка» (фотографии с любимой газетой в кадре)

С 20 августа по 16 сентября мы будем собирать ваши фотографии, а само голосование начнется на нашем сайте dv.kp.ru 17 сентября и продлится до 23 сентября. Уже 24 сентября мы подведём итоги конкурса и наградим победителей.

Читайте новости «Комсомольской правды» на сайте и в газете, слушайте наше радио «Комсомольская правда» и выигрывайте призы!