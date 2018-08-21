Мощный взрыв уничтожил легковушку во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-21T08:57:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во Владивостоке отметился серьезным ЧП. На улице Тухачевского прогремел мощнейший взрыв, уничтоживший легковушку и повредивший соседний дом.

Инцидент произошел примерно в половине двенадцатого, возле дома № 72. Как сообщают очевидцы, в квартире на 10 этаже проводились газосварочные работы. Машина Toyota Probox с баллонами стояла перед домом – а газ поступал по тянущимся из нее шлангам.

В какой-то момент оборудование сварщика перестало работать. Мужчина спустился вниз – проверить, что произошло. Как только он подошел к машине, та взорвалась. «Тойота» на несколько секунд превратилась в огненный шар, после чего разлетелась по округе. Ее детали разбросало по всему району: крышу, например, отбросило на 30 метров.

Взрывной волной выбило все окна на первых этажах соседнего дома. Фото: dps_vl

Сварщик чудом выжил, но очень сильно пострадал. По предварительной информации, он получил переломы, сильные ожоги и раны лица. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали несчастного.

Вскоре на месте оказались и пожарные расчеты. Работники МЧС быстро потушили тлеющие останки легковушки.

На место быстро прибыли сотрудники МЧС. Фото: dps_vl

Взрывом повредило припаркованный рядом автомобиль, а также сам дом: на первых этажах попросту выбило все стекла и искорежило дверь. Как сообщают владивостокцы, из-за этого «бада-бума» на всех соседних улицах дрожали окна в домах. Гул взрыва слышали на Русской улице, в микрорайоне «Снеговая падь» и даже на выезде из Владивостока – так что ЧП переполошило добрую половину города.

Взрыв слышала добрая половина города. Фото: dps_vl

Сейчас в деталях происшествия разбираются правоохранительные органы.