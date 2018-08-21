Никита Исаев отказался от статуса политика и экономиста

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-21T14:42:21+03:00

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Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в завершение своей поездки по стране высказался о ситуации в Приморье. В том числе обратил внимание на произвол эвакуаторщиков и требующие ремонта дороги. Владелец автомобиля Lexus LX570 рассказал, что еще на Алтае встретил парня из Владивостока, и он предупредил: «У нас невозможно - едешь, и стоят эти машины, которые моментально вывозят все, что паркуется».

Гостю из Москвы не пришлось долго ждать, чтобы проверить слова местного жителя. С эвакуаторщиками и сотрудниками ГИБДД столкнулся в первый же день, 19 августа.

– Когда приехал, поставил машину у рыбного рынка на Второй речке, взял пиво и морепродукты, как мне Женя Попов рекомендовал (Евгений Попов – выпускник журфака ДВГУ, ведущий ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» - прим. Ред.), и поехал на остров Русский. Так ведь эти коршуны тут же примчались, и пришлось долго разговаривать с ними, - поделился Никита Исаев в эфире программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда»-Приморье».

22 августа Никита Исаев отправится из Владивостока на Сахалин, где завершится тур "Реальная Россия"Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Владивосток стал 28-м городом, который он посетил этим летом в рамках проекта «Реальная Россия». Остался только Южно-Сахалинск – столица островного региона, куда Исаев отправится уже не на «Лексусе», а на самолете.

– Дороги у вас ужасные. Как в Тамбове, Воронеже, которые бомбили, - вдруг прошелся московский гость. Это, наверно, прямая ответственность главы города Виталия Веркеенко, который, мне кажется, не вывозит. Причем я не знаю, его это вина или влияют внутриполитические отношения - может быть, с региональной властью. Я так понимаю, что в бюджете города Владивостока просто немного денег. Поэтому, может, и не стоит его ругать. Или вообще не стоит назначать? Хотя работает человек, он у меня в друзьях в Facebook, и я вижу, что он – классный мужик.

Мэр Владивостока 4 июня 2018 года на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда дошла очередь до врио губернатора Андрея Тарасенко, политик вспомнил:

– В октябре прошлого года мы с вашим бывшим вице-мэром Романом Кармановым (сейчас – заместитель гендиректора холдинга «Комсомольская правда» - прим.Ред) вели федеральный эфир «Внутренней политики». И вдруг Карманов прямо в эфире подпрыгивает: «Уволили Миклушевского!! Назначили Тарасенко!». Это было в 21:30 по московскому времени, а у вас уже была ночь – вы потом с утра шампанское открывали».

Андрей Тарасенко руководит Приморьем с октября 2017 года. Фото: primorsky.ru

Владивосток, по словам Исаева, остается его любимым городом в России. При этом именно здесь у него возникло желание сменить статус в Facebook, о чем также рассказал ведущему прямого эфира Константину Терехову:

– Я вчера все поменял. Теперь не политик и не экономист. В этой поездке я понял, что понятие «политический деятель» вообще не воспринимается народом. И тем более, люди не понимают, кто такой экономист. Поэтому я поставил статус: «Новая Россия».