«Дочка была в панике»: трехлетняя девочка угодила в ловушку в приморском торговом центре

СЕГОДНЯ 06:43 2018-08-22T06:55:39+03:00

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Вокруг приморского торгового центра разгорается нешуточный скандал. Незначительный инцидент с маленькой девочкой вызвал настоящую волну народного гнева.

В минувший вторник уссурийский торговый центр «Москва» отметился инцидентом с участием маленького ребенка. Трехлетняя девочка застряла в местном туалете – и администрация полчаса не могла вызволить малышку из этой западни. О произошедшем в социальной сети Instagram рассказала мама ребенка, Валентина Шолик.

«Пока я расплачивалась, она заскочила и закрылась изнутри на «вертушку». А снаружи почему-то его можно только ключом открыть… Охрана не смогла отыскать подходящий ключ. Спустя полчаса я уже начала звонить в МЧС, чтобы помогли. Все это время моя девочка была в паническом страхе и истерике», – написала женщина.

valentina_sholeek Вот так сегодня в торговом центре Москва, мой 3-х летний ребенок застрял в туалете на 5-м этаже...

Происходящее моментально привлекло внимание большого числа посетителей торгового центра. Как рассказала Валентина, многие очевидцы просили, чтобы она написала жалобу на администрацию «Москвы».

Как выяснилось, общественный туалет в торговом центре уже долгое время вызывает неудовольствие у горожан. Хотя бы потому, что он один – на все шестиэтажное здание. Раньше их насчитывалось больше; но в какой-то момент они стали местом отдыха местной шпаны (как бы странно это не звучало). Буйные школьники устраивали в кабинках пьянки, а некоторые даже занимались там сексом. Администрация ТЦ не нашла ничего лучше, как закрыть большую часть туалетов – и оставить один-единственный. К тому же, платный (а в торговых центрах должны быть бесплатные туалеты).

К настоящему времени замок на двери этой уборной совершенно износился, и постоянно заедает. Не так давно там, например, застрял вполне взрослый мужчина: он просто не мог открыть замок изнутри.

Ключи от заветной двери у охраны есть – но, по всей видимости, лежат они в общей куче, неподписанные. Именно поэтому работники «Москвы» целых полчаса не могли найти нужные. В общем, отличились в данной ситуации все – и жители Уссурийска, и работники центра. А пострадавшей в итоге оказалась ни в чем не виноватая трехлетняя девочка.

В «Москве» комментировать «сортирный» инцидент отказались.

– Мы сейчас разбираемся в ситуации. Выясняем все детали. Никаких комментариев по этому поводу мы не даем. Почему мы вообще должны их комментировать? – заявила представительница ТЦ корреспонденту «Комсомольской правды».