«Среди наших яхтсменов есть режущие и зашивающие»: в Приморье стартует чемпионат России по парусному спорту

СЕГОДНЯ 08:17 2018-08-22T08:25:49+03:00

Главный судья рассказал о безопасности, своей знаменитой красной панаме и о том, где лучше наблюдать эти зрелищные соревнования

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С 23 августа по 3 сентября в Приморском крае пройдут всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого» и одновременно –- чемпионат России в классе яхт «Конрад 25 Р», которых больше всего именно в Приморском крае. Сегодня, за день до начала регистрации участников, в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» побывал главный судья этих состязаний, вице-президент краевой Федерации парусного спорта Евгений Хромченко.

В коллекции Евгения Хромченко - уже около 20 таких красных панам. Фото: пресс-центр яхт-клуба «Семь футов»

Правда, к огорчению ведущих, гость появился без своей знаменитой красной панамы, но зато рассказал о ней увлекательную историю. Кстати, вместе с Оксаной Киселёвой в роли ведущей сегодня дебютировала певица Ляля Алексакова.

Вице-президент краевой Федерации парусного спорта Евгений Хромченко и ведущие радио "Комсомольская правда"-Приморье" Ляля Алексакова и Оксана КиселеваФото: Татьяна МИТРЮХИНА

По информации яхт-клуба «Семь футов», в гонке примут участие около 500 спортсменов из Приморья (Находка, Артем, Владивосток), Хабаровского края, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска и Петропавловска-Камчатского. Причем у желающих еще есть шанс попасть в чей-то экипаж, так как завершается формирование команд. И еще главный судья обратил внимание на жесткое правило: яхта чемпиона России прошлого года всегда достается гостям.

Кроме приморских спортсменов, участвуют также представители Камчатки, Хабаровского края, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска. Фото: sfyc.ru

— Я знаю, что некоторые капитаны ищут себе людей в экипаж по всей России, дают объявления на Facebook.com. Несколько лет назад на одну из яхт, «Венеция», не могли найти старшего помощника, и по объявлению прилетел парень из Архангельска (!) - конечно, списался заранее. Иногда участвуют и иностранцы: у яхтсменов не бывает языкового барьера: показал, куда идти, пару слов сказал – и всё, – пояснил опытный гонщик и судья Евгений Хромченко.

Он уточнил, что отвечает «за всё, как и директор школы», в том числе за безопасность участников. В 2005 году из-за резкой смены направления ветра 15 яхт подали сигналы бедствия (сломались мачты, опрокинулись сами яхты), и после этого организаторы продумали целую систему безопасности.

— Сейчас у нас 60 яхт обязательно приходится 8-10 единиц спасательного флота. Учитывая всероссийский статус регаты, также на берегу дежурит врач. Есть и яхтсмены, режущие и зашивающие; оперативные хирурги. На яхте «Аляска» - вообще два врача: один из них – хирург, второй – анестезиолог. Однажды прямо в открытом море пришлось зашивать рану на голове одному из участников, и всё сделали отлично – когда подошли к берегу, скорая помощь оценила. Обычно я предупреждаю капитанов на собрании перед гонкой, где у нас находятся врачи, - продолжил гость «Комсомолки».

После регистрации команд, проверки парусов и яхт 23 августа, а затем торжественного открытия 24-го, первые гонки в Амурском заливе пройдут в ближайшую субботу. За этим зрелищным мероприятием можно будет наблюдать на Спортивной набережной Владивостока, начиная с 11 часов.

В субботу все желающие смогут наблюдать гонки по Амурскому заливу. Фото: sfyc.ru