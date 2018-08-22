Гигантский флаг России пронесли по набережной Владивостока

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-22T10:47:22+03:00

В акции приняло участие несколько десятков человек Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Сегодня Россия отмечает День государственного флага. В честь праздника во Владивостоке пронесли триколор по Спортивной набережной. Причём размеры полотнища выбрали такие, что оно заняло почти всю пешеходную часть.

В первые минуты к месту подходили участники флешмоба и простые горожанеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Горожане рисовали флаг страны на лицах и на рукахФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Праздничная программа сегодня растянулась по всей набережной. В амфитеатре для гостей устроили концерт и тематическую викторину, на верхней площадке соорудили ярмарку, а рядом с памятником тигрятам организовали сбор флешмоба с гигантским флагом.

Впереди колонны шли люди с дымовыми шашкамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Для последнего мероприятия собралось несколько десятков жителей города. Причём акция оказалась востребована у проходящих мимо горожан горожан. Многие люди подходили и подхватывали триколор за края или занимали место в середине.

Участники не только шли с краю полотнища, но и в серединеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В акции приняло участие несколько десятков человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Оказался рядом, да подумал, чего бы не поучаствовать. Я люблю всякие позитивные мероприятия. Флаг, смотрю, большой получился. Держать не просто, надо признать, но, главное, начать идти, а там уже просто всё пойдёт, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда» - Владивосток» житель города Сергей Ефремов.

В ширину флаг занял почти всю пешеходную часть набережнойФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Колонна прошла короткий путь рядом с моремФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Колонна с гигантским флагом выдвинулась ровно 14 часов - в то время, когда в амфитеатре началась праздничная программа. Горожане массово зашагали по плитам, неся флаг размером под 150 квадратных метров. Впереди их шли несколько ребят с зажжёнными разноцветными дымовыми шашками, которые образовывали цвета триколора.

Под конец увидеть флаг можно было с высотыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На сцену выходили представители властиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Долго колонне идти не пришлось - несколько десятков флагоносцев донесли его до амфитеатра, представив возможность горожанам взглянуть на гигантское полотнище с высоты. После этого некоторые участники вспомнили гимн России и громко его спели, заглушая поющих из динамиков звёзд советской эстрады.

Дым образовывал триколорФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Затем на сцену вышли представители власти города и края, и поздравили горожан с праздником. Закончилась программа многочасовым концертом с патриотичными песнями.