В Приморье начались первые затопления

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-22T11:19:36+03:00

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Несколько населенных пунктов в Приморье остаются отрезанными из-за разлива реки. Речь, в первую очередь, идет о многострадальном селе Кроуновка – в минувший вторник около нее снова затопило временную переправу. Она изначально планировалась как переливная (то есть в проекте заложено то, что во время дождей ее будет затапливать). Произошло так и в этот раз. Сейчас на месте перелива работает лодочная переправа.

Кроме того, без транспортного сообщения оказались села Яконовка и Кондратеновка, а также поселок Партизан. Нельзя добраться сейчас и до станции Лимичевка.

Это, очевидно, только начало череды подтоплений. Уже завтра Приморье ожидает удара нового тайфуна – Soulik. Он принесет с собой новые ливни, после которых нынешние подтопления станут полноценными паводками. Предкризисная ситуация уже складывается в Кировском районе Приморья. Там разлилась река Уссури. Она вышла из берегов, затопила прибрежные низменности и базу отдыха. Вероятно, дальнейший подъем уровня воды приведет к более серьезным последствиям.

По данным приморских синоптиков, серьезная угроза подтопления наблюдается возле села Новогеоргиевка. Уровень воды в реке Раздольная очень сильно поднялся, и после новых дождей она наверняка выйдет из берегов. Специалисты предупреждают, что она может затопить сельхозугодья, дороги и прибрежные территории.

Кроме того, сейчас нет транспортного сообщения с селом Фурманово Ольгинского района: после разлива реки там размыло дорогу. Добраться до этого населенного пункта можно только пешком. Что будет там после новых осадков – сказать трудно.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 23- 24 августа ожидается резкое ухудшение погодных условий с ливневыми дождями с грозами и осадками до 40 миллиметров. Ожидаются сильные осадки до 50 миллиметров и более за 12 часов при грозе и шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду.

К грядущей непогоде экстренные службы готовятся со всей серьезностью. Сегодня в Приморье из Хабаровского края отправилась группировка Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Это целая сотня спасателей, оснащенная всем необходимым для автономной работы. Хабаровские спасатели будут эвакуировать население, спасать имущество и домашний скот, доставлять продукты и медикаменты – если это, конечно, понадобится.

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