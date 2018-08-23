Владивостокский "Луч" "рваным мячом" вылетел из Кубка России

СЕГОДНЯ 00:50 2018-08-23T01:02:26+03:00

В ближайшие дни команду вновь ждет игра с хабаровчанами, но уже в рамках первого дивизиона - болельщики надеются хотя бы на ничью

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В среду, 22 августа, на владивостокском стадионе «Динамо» прошла кубковая встреча местного «Луча» с хабаровским «СКА-Энергией». Хотя и до матча было ясно, что ни о каких кубках «Лучу» мечтать не приходится, болельщики все же рассчитывали хотя бы на видимость борьбы. Однако не дождались и ее.

Лучше всего игру «желто-синих» описывают слова вратаря хабаровчан Егора Генералова на послематчевой пресс-конференции: «Во Владивостоке у наших ворот было меньше моментов, чем в предыдущих матчах. Вот это я почувствовал. Можно сказать, что мяч долетал до меня рваным».

Таким вот «рваным мячом» наши футболисты и пытались играть все 90 минут, закономерно не поразив ворота соперника ни разу. Хабаровчане же без особых проблем забили и в добавочное время после первого тайма. и с пенальти во втором. 2:0, «Луч» ухолит из Кубка России, а болельщики — с трибун «Динамо», рассуждая о том, что сегодня класс двух дальневосточных клубов явно несопоставим.

Блеклую игру своих подопечных прокомментировал Рустем Хузин, главный тренер ФК «Луч»:

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками. Дерби есть дерби, и надо выигрывать такие матчи. Если в целом, то сегодня главным персонажем на футбольном поле был судья. Нас подвела реализация. Больше владели инициативой в первом тайме. Пропустили гол в раздевалку — обидно. Во втором тайме вышли собранными, но пенальти... Ребят я за эту игру поблагодарил. Я обещаю, что в Хабаровске мы дадим бой».

В 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» может встретиться с «Ахматом», «Рубином», «Ростовом» или «Уралом». Матчи состоятся 26-27 сентября на полях команд низших дивизионов.

«Луч» (Владивосток) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:2

Голы: Дедечко, 45+3; Базелюк, 60 — с пенальти.

«Луч»: Вамбольт, Марущак, Суслов, Насадюк, Больевич, Носов (Павленко, 69), Пономаренко (Хлебородов, 64), Замалиев, Калугин (Визнович, 53), Прокофьев (Дзахов, 62), Гордиенко.

«СКА-Хабаровск»: Генералов, Ненахов, Зайцев, Приндета, Черевко (Фадеев, 84), Дедечко, Карасёв (Квеквескири, 57), Казанков (Никифоров, 77), Кабутов, Радченко, Базелюк (Алейник, 75).

Предупреждения: Калугин, 22 — Базелюк, 38; Казанков, 73; Зайцев, 87; Дедечко, 90+1.

22 августа, Владивосток.