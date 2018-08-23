Транспорт и логистика поднимут экономику Приморья на высоту

СЕГОДНЯ 06:30 2018-08-23T06:33:10+03:00

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В Приморье готовят свои предложения в новые национальные проекты России. Власти и жители края вместе решают, какие отрасли и проекты должны получить федеральную поддержку в первоочередном порядке. Причем будущее Приморского края обсуждают в прямом телеэфире. Второй выпуск уникального телепроекта «Приморье, вперед!» был посвящен темам развития транспортной системы Приморья и стратегии «экономического чуда» в нашем регионе.

Приморье встало на крыло

Наш регион вправе гордиться своей малой авиацией. Внутрикраевые рейсы с каждым годом становятся все более востребованными у жителей Приморья. А перевозчикам компенсируют разницу между социальными и экономически обоснованными тарифами из средств регионального бюджета по госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2020 годы. В результате субсидирования цены на авиабилеты сравнимы со стоимостью междугородных автобусных перевозок и доступны для жителей края.

Во время прямого эфира в студию «Приморье, вперед!» дозвонилась жительница села Самарга Наталья Захарова. Она сказала искреннее «спасибо» за дополнительный рейс по маршруту, который соединяет поселки Единка, Самарга и Агзу. Его открыли по поручению главы региона Андрея Тарасенко, который во время рабочей поездки в Тернейский район откликнулся на обращение местных жителей. Северян волнует вопрос, станет ли он постоянным.

– Сейчас два рейса в неделю Ми-8 выполняет в тестовом режиме, – ответил первый вице-губернатор Александр Костенко. – За два месяца будет понятна востребованность этого направления. И если поток пассажиров окажется наполненным, рейс будет включен в расписание полетов.

Маршрутная карта приморских авиаторов может расшириться еще и с организацией международных направлений. По словам Александра Костенко, сейчас ведется работа по организации перелетов в китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь.

Дмитрий ТыщукФото: Олег БЕЛОВ

– С момента возобновления внутрикраевых авиарейсов число пассажиров выросло в шесть раз. Это абсолютный рекорд. Самые востребованные направления – Кавалерово и Дальнегорск. Большой популярностью пользуются маршруты в Терней, Амгу, Светлую. Уже решено, что в 2019 году будет открыт маршрут Владивосток – Арсеньев, – рассказал директор приморского филиала авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.

Свобода передвижения

Во время эфира в онлайн-режиме жители края голосовали в пользу тех или иных приоритетов в развитии Приморья. Безусловное большинство – 77 процентов в народном рейтинге получила транспортная отрасль. Это и предсказуемо, ведь свобода передвижения, как людей, так и товаров – один из факторов, определяющих качество жизни каждого человека.

Александр АбрамовФото: Олег БЕЛОВ

– Порядка 25 процентов нашего валового регионального продукта приходится именно на сектор логистики и транспорта. В этой связи в Приморье сложилась очень современная структура экономики, и нам надо ее поддерживать. Я полагаю, что если мы будем развиваться со скоростью, скажем, в направлении транспорта и логистики – 4-5 % в год, то будут подтягиваться и остальные сферы. Ведь все сектора экономики между собой связаны, – уверен директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в АТР, профессор ДВФУ Александр Абрамов.

Большая работа еще предстоит в сфере краевых морских пассажирских перевозок. В Приморье действует единственная регулярная линия Владивосток – Безверхово – Славянка – Безверхово – Владивосток.

Олег СиденкоФото: Олег БЕЛОВ

– Для жителей островных территорий вопрос надежной связи с материком имеет социальное значение. Поэтому сейчас мы совместно с администрацией края работаем над программой возрождения морских пассажирских перевозок. Но многое зависит от рыночных условий, – отметил генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко.

Сейчас решается вопрос по ремонту и дальнейшей передаче пассажирского причала № 18 в собственность Приморского края для развития морского прибрежного пассажирского сообщения и круизного судоходства. Ведется работа по приобретению или строительству грузопассажирского парома для нужд региона. Планируется создать дополнительный участок пункта пропуска на терминале Рудная Пристань морского порта Ольга для развития основного транспортного узла Дальнегорского городского округа.

«Экономическое чудо» неизбежно

Сейчас в регионе завершается разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Перспективные цели станут основой новых государственных программ, цель которых – принципиально новый уровень экономики и качества жизни приморцев. Для прорыва по этим направлениям, или «приморского экономического чуда», есть все основания, убежден вице-губернатор Приморья Константин Богданенко.

– Я хотел бы сказать о неизбежности приморского «экономического чуда». Россия – большое государство, влияющее на мировую экономику. Но оно не имеет ни одного крупного экономического центра вблизи стран АТР. Приморье является самой быстро развивающейся территорией в ДФО, драйвером экономического роста в этом макрорегионе. И государственная задача состоит в том, чтобы этот центр, промышленный, финансовый, логистический, появился. И Приморский край наилучшим образом подходит для этой роли, – заявил Константин Богданенко.

Такие масштабные проекты, как завод «Звезда» в Большом Камне, открывают широкие перспективы и для малого бизнеса. Ведь большим судам понадобятся электропровода и розетки, мебель и зеркала, – и это тоже огромный рынок. И цель ближайшего времени сконцентрироваться на программе по созданию таких локальных производств.

– Задача власти – создать условия, задача бизнеса использовать предоставленные возможности и получить прибыль, – уверен вице-губернатор.

«История успеха» пишется сегодня

– В реестре резидентов Свободного порта Владивосток на текущий момент уже более 800 инвестиционных проектов. А это означает строительство современных предприятий, дополнительные налоговые поступления в бюджет и края и новые рабочие места для жителей Приморья. Есть уже первые результаты, даже первые истории успехов. Это около 60 предприятий, которые уже производят продукцию, с двумя тысячами рабочих мест, созданных на этих производствах, – рассказал исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин.

Поддержка оказывается и предпринимателям, которые не являются резидентами порто-франко или Свободного порта.

Виталий ГуменюкФото: Олег БЕЛОВ

– В Приморском крае работает более 22 видов региональной поддержки. Есть федеральные механизмы оказания помощи бизнесу. Но, к сожалению, нет пока единого информационного портала, где можно обо всем этом узнать, над этим еще ведется работа. Что касается финансовых мер поддержки, есть достаточно эффективные инструменты, с достаточно комфортной процентной ставкой. Можно обращаться и в «Опору России» и в Корпорацию малого и среднего предпринимательства, – пояснил Виталий Гуменюк, председатель Приморского краевого отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

К слову, в регионе действует около 39 процентов малых предприятий Дальнего Востока, а доля оборота малых и средних предприятий Приморья составляет 44 процента от ДФО. В общем объеме ВРП Приморского края доля малого и среднего бизнеса составляет более 40 процентов (по России – 20%).

Важно!

Программа «Приморье, вперед!» – совместный проект телеканалов «ОТВ-Прим», «Россия-24» и «Восток-24», стартовавший в результате договоренности президента России Владимира Путина и главы региона Андрея Тарасенко о том, что общественность Приморья примет участие в формировании предложений в план. Программа выходит на трех телеканалах по средам в 19:00.