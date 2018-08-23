История оживет во Владивостокской крепости

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-23T07:08:31+03:00

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Жители Приморья и гости края могут стать свидетелями «боев Гражданской войны» и «обороны Севастополя 1942 года». Исторические реконструкции состоятся 25–26 августа на территории музея «Ворошиловская батарея». Этот объект, кстати, является точной копией 30-й батареи, которая участвовала в обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны и сыграла ключевую роль. В Крыму батареи уже нет, такая же сохранилась только во Владивостоке. Подобная реконструкция пройдет в России впервые в рамках фестиваля «Владивостокская крепость», который в пятый раз пройдет в Приморье.

– «Владивостокская крепость» считается крупнейшим историческим фестивалем на Дальнем Востоке. Кроме экскурсий и знакомства с историей Приморского края гостей фестиваля ждут мероприятия, которые связаны с другими историческими эпохами, – сообщили организаторы мероприятия.

Зрители увидят одиночные и командные бои в полный контакт на стальном оружии. В перерывах между боями желающие смогут пострелять из лука, примерить доспехи или купить сувениры ручной работы на средневековой ярмарке. У детей будет возможность испытать себя в боях на мягких мечах с защитными шлемами, примерить стальные шлемы и подержать боевые мечи.

На фестиваль приедут участники с разных уголков Дальнего Востока: Сахалин, Магадан, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Большой Камень.

Площадка «Владивостокской крепости» будет открыта 25 августа с 11:00 до 20:00 и 26 августа с 11:00 до 18:00 по адресу: остров Русский, улица Ворошиловская батарея, 1. Вход свободный.