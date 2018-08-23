Приморский поэт встретится с любителями лирики

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-23T07:14:35+03:00

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Творческий вечер-концерт приморского поэта, автора-исполнителя, лауреата и дипломанта различных фестивалей авторской песни Сергея Перминова состоится в краевой библиотеке имени Горького. По месту рождения он москвич, но уже давно живет в Приморье в городе Артёме. На Дальний Восток его позвала романтика. Несколько лет работал на Сахалине, в который «влюбился безумно», а в итоге нашел свой причал на приморской земле.

– Был шахтером, буровиком глубокого бурения, электромонтажником, ударником в джазе. В 1963 году, по просьбе друзей-джазменов написал первую текстовку. Не предполагал, что это на всю жизнь. Организовал несколько групп, но понял – не мое! Попал на фестиваль «Ленская волна» в 80-х – и сейчас это уже моя жизнь, без которой себя не мыслю, – так рассказывает о себе поэт.

Сергей Перминов не расстается с песней и гитарой. Но в его творческой мастерской есть и проза. Пишет он о событиях Великой Отечественной войны: «Сахалинский ноктюрн», «Не сдавшийся в плен».

В 2002 году Сергей Перминов вместе с поэтом, журналистом Иваном Гаманом и Дмитрием Зыковым создали в Артёме творческое объединение «Лаборатория», которое существует и поныне. Печатался в альманахах «Костры» и «Артемида», выходящих в Артёме. Есть у автора и два сборника стихов «Дорога на двоих» и «Неформат». В настоящее время готовится к печати еще одна – «Песни без музыки».

На вечере гость библиотеки Сергей Перминов будет читать свои стихи и петь свои песни.

Творческая встреча состоится 28 августа в 17:00 в Большом зале библиотеки имени Горького по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.