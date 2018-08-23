Из-за дождей важная дорога в Приморье стала непроходимой

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-23T10:37:22+03:00

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Сегодня Приморье готовится к удару тайфуна «Soulik». Однако уже сегодня в край пришла непогода: во многих районах с самого утра идет дождь. Регион уже ощутил первые последствия обильных осадков – между Партизанском и Находкой размыло дорогу.

Неасфальтированные участки трассы сейчас превратились в глубокие озера, и проехать там могут очень немногие автомобили. Часть трассы вообще сделалась непроходимой. Ситуация ухудшается с каждой минутой. Объехать непроходимый участок можно. Но, по иронии судьбы, объезд пролегает через село Кроуновка, которое еще вчера начало подтапливать. Из-за подъёма уровня воды в речке там подтопило временную переправу. Ее собираются открыть только этим вечером.

Серьезные дорожные проблемы сегодня наблюдались и на трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Как сообщают жители края, примерно в час дня дорогу перекрыли на несколько часов. Дело в том, что три дня назад там с трассы ушел самосвал, и сегодня его решили поднять. К Объехать место работ можно было по дороге Хмыловка – Владимиро-Александровское.

Тот самый самосвал. Фото: dpscontrol.ru

Как ранее сообщала «Комсомолка», тайфун Soulik принесет с собой ливни и грозы. Ожидаются сильные осадки до 50 миллиметров и более за 12 часов при грозе и шквалистом усилении ветра до 24 метров в секунду. Приморье готовится к серьезным подтоплениям. Например, предкризисная ситуация уже складывается в Кировском районе Приморья. Там разлилась река Уссури. Она вышла из берегов, затопила прибрежные низменности и базу отдыха. Вероятно, дальнейший подъем уровня воды приведет к более серьезным последствиям.

По данным приморских синоптиков, серьезная угроза подтопления наблюдается возле села Новогеоргиевка. Уровень воды в реке Раздольная очень сильно поднялся, и после новых дождей она наверняка выйдет из берегов. Специалисты предупреждают, что она может затопить сельхозугодья, дороги и прибрежные территории.