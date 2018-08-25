2018-08-25T15:58:38+03:00
Общество

Российские спасатели с вертолета нашли обломки шхуны КНДР в Японском море

В воскресенье, 26 августа, будет решено, стоит ли продолжать поиски в районе бедствия и нужны ли дополнительные силы
Игорь Сорокин
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Экипаж вертолета Ми-8 МЧС засёк в Японском море в 100 километрах от Владивостока обломки северокорейского рыбацкого судна. Очевидно, оно потерпело бедствие из-за тайфуна, бушевавшего накануне.

Двоих членов экипажа подобрал проходивший в зоне бедствия круизный лайнер, судьба еще четверых остаётся загадкой. Как рассказали в Сибирском региональном центре МЧС, спасатели более трёх часов осматривали зону происшествия с воздуха.

В поисках пропавших без вести иностранцев участвовали 18 специалистов Морской спасательной службы Росречморфлота. Однако поиски сильно осложняет погода: ураганный ветер поднимает волны высотой до шести метров.

В воскресенье, 26 августа, будет решено, стоит ли продолжать поиски в районе бедствия и нужны ли дополнительные силы.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что примерно 240 иностранных шхун пережидают шторм у берегов Приморья. При этом несколько шхун буквально выбросило штормом на побережье в Ольгинском районе. Об этом доложили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона в субботу, 25 августа.

Как доложил начальник Главного управления МЧС по Приморью Валерий Дзуцев, суда стоят в бухтах Находка, Тернейского и Ольгинского районов.

«Это, преимущественно, китайские и северокорейские рыбацкие шхуны», — уточнил руководитель ведомства.

Он отметил, что пребывание иностранных экипажей находится под контролем погранслужбы, МЧС, муниципальных глав. Когда погода улучшится, то есть в ближайшие трое суток, суда уйдут из российских вод.

«Сотрудники МЧС при необходимости готовы помочь в доставке членов экипажа в клиники, обеспечить их питьевой водой», — уточнил начальник приморского управления МЧС.

Врио губернатора поручил контролировать ситуацию до полного выхода зарубежных судов из бухт края.

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