Тяжелая поступь тайфуна: Приморье постепенно уходит под воду

СЕГОДНЯ 05:25 2018-08-24T05:25:34+03:00

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К Приморью на всех парах приближается тайфун «Soulik». Основной удар стихии ожидается сегодня ночью, но уже сейчас в крае идут проливные дожди. В некоторых районах уже фиксируют затопления.

Так, в Октябрьском районе под воду ушел участок дороги на развилке Покровка – Пограничный. Еще ранним утром на этом направлении образовались внушительные «озера». К настоящему времени они разрослись до невероятных размеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665621" frameborder="0"></iframe> Дорога возле Покровки. Начало затопления.

Проехать там могут только большегрузы – все остальные транспортные средства попросту утонут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665623" frameborder="0"></iframe> Дорога возле Покровки. Сейчас легковые автомобили там проехать не могут.

Большинству водителей приходится искать объездные пути. Как сообщают местные жители, по данной дороге прекращено движение автобусов.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации Октябрьского района, сейчас на месте затопления работают специалисты «Примавтодора». Они пересыпают трубу, чтобы вода хотя бы немного ушла. Движение по дороге откроют после обеда. Если, конечно, ситуация не ухудшится еще сильнее.

Потихоньку начинает затапливать Уссурийск. Этому городу достается во время каждого сильного дождя – многие его районы буквально уходят под воду. Сегодня в городе льет, как из ведра; некоторые дороги постепенно превращаются в бурлящие реки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665625" frameborder="0"></iframe> Уссурийск, ул. Некрасова. Все начало тонуть.

Ушла под воду дорогу к селу Кугуки (входит в состав Борисовского сельского поселения, пригород Уссурийска). Сейчас по ней еще можно проехать. Но если уровень воды продолжит подниматься, то это направление станет непроходимым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/665624" frameborder="0"></iframe> Дорого в Кугуки.

По информации уссурийской администрации, затопления наблюдаются на дорогах, ведущих к селам Утесное и Линевичи. По-прежнему ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой (переправу возле села Кроуновка затопило два дня назад).

Как ранее сообщала «Комсомолка», основного удара непогоды в крае ожидают этой ночью. Есть вероятность, что к этому времени он растеряет основную силу. Однако даже в таком случае он может привести к серьезным последствиям. Дожди в Приморье идут большую часть недели, и уровень многих рек сильно поднялся. Еще немного – и они могут затопить все вокруг.

Первые затопления в Приморье начались еще несколько дней назад. В четверг из-за обильных осадков размыло часть трассы между Партизанском и Находкой. Кроме того, редкризисная ситуация уже складывается в Кировском районе Приморья. Там разлилась река Уссури. Она вышла из берегов, затопила прибрежные низменности и базу отдыха.

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