2018-08-24T08:08:43+03:00
Происшествия

Дело против владивостокского экс-депутата Зинаиды Ким вернули прокурору

Бывшая народная избранница, судя по всему, выйдет сухой из воды
Артём КАБАНКОВ
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Дело Зинаиды Ким, вероятно, просто развалится. Фото: Сергей Семёнов\РИА "Восток-Медиа"Дело Зинаиды Ким, вероятно, просто развалится. Фото: Сергей Семёнов\РИА "Восток-Медиа"
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Очень неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывшего депутата думы Владивостока Зинаиды Ким. На последнем заседании суд вернул материалы в прокуратуру для повтороного рассмотрения. Об этом сообщил адвокат экс-политика Алексей Клёцкин.

– По делу Зинаиды Ким и второй фигурантки, Елены Футиной, допущены такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые не позволяют рассматривать его в суде. Представитель прокуратуры поддержал наше ходатайство, – сообщил он на своей странице в Facebook.

Зинаиду Ким обвиняют в организации фальсификаций при голосовании. По версии следствия, во время выборов в краевое Законодательное собрание 2016 года народная избранница решила подкупить часть избирателей. Зинаида Ким выдавала владивостокцам открепительные удостоверения третьих лиц, которые те бросали в урны для голосования. Ей якобы помогала в этом работницы избирательной комиссии Елена Футина.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Алексей Клёцкин, уголовное дело против Ким в принципе составлено с нарушениями. По его мнению, большая часть преступных действий, которые вменяют экс-депутату, Ким вообще не совершала. Речь идет, в том числе, о самой сути обвинения – организации фальсификаций. Примечательно, что обе подсудимые до сих пор отрицают свою вину.

Как уточнили в приморской прокуратуре, решение о возврате дела в надзорное ведомство еще не вступило в силу. Однако вряд ли это решение кто-то опротестует. Чем закончится вся эта эпопея – сказать сложно. Дело или доработают перед возвращением в суд, или же вообще не вернут назад. То есть оно попросту развалится.

Как ранее сообщала «Комсомолка», Зинаиду Ким ранее приговорили к двум годам лишения свободы условно. Однако адвокаты обжаловали этот приговор, и 2 июля Приморский краевой суд отменил решение первой инстанции. Причиной этого стало процессуальное нарушение. Теперь же экс-депутат может запросто выйти сухой из воды.

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