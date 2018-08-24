«Хоромы» пенсионного фонда во Владивостоке отремонтируют за 4,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-24T09:49:40+03:00

Здание пенсионного фонда во Владивостоке построили лишь в 2005 году, но уже постоянно ремонтируют. Интересно, почему? Фото: Тереховский завод бетонных изделий

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Пенсионный фонд этой осенью отремонтирует крышу своего отделения во Владивостоке. Кровля у пятиэтажных хором на Фонтанной улице непростая – и поэтому ремонт обойдется в несколько миллионов рублей.

Владивостокское отделение пенсионного фонда России задумало провести капитальный ремонт крыши главного офиса. Соответствующий слот сегодня появился на официальном портале госзакупок. Начальная стоимость аукциона на подрядные работы, как следует из документации, составляет 4 миллиона 362 тысячи 700 рублей. Подрядчику предстоит устранить износившиеся элементы конструкции и утеплить кровлю. Оплачиваться все это будет, понятное дело, из бюджета фонда.

Главная резиденция ПФР во Владивостоке располагается по адресу Фонтанная, 16. Это помпезное пятиэтажное здание, находящееся в оперативном управлении фонда. Обслуживание и содержание подобного офисного «дворца» обходится фонду в копеечку.

Крыша у этого строения тоже, понятное дело, непростая; состоит она из двух башен с куполом, плоской и скатной частей. Ремонт каждой из них – это отдельное предприятие (включенное в общую смету). Так что стоимость работ, в общем-то, объяснима. А вот нужны ли пенсионному фонду такие хоромы – вопрос другой, и к теме разговора не относится.

Примечательно, что всего четыре года назад на ремонт этого огромного здания потратили целых 40 миллионов рублей, а еще раньше – более сотни. И это по старым, докризисным ценам. При этом построили офис резиденцию фонда совсем недавно – в 2005 году. Зачем такому молодому зданию столь дорогостоящий ремонт, сказать сложно.

Заявки на аукцион будут принимать вплоть до 10 сентября. Сами торги запланированы на 14 сентября. Вероятно, это далеко не первый «ремонтный» аукцион, который владивостокское отделение пенсионного фонда будет проводить в ближайшие годы.