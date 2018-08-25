Экскурсии по кораблям и стрельба из пулемёта: во Владивостоке открыли форум «Армия-2018»

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-25T06:13:31+03:00

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Увидеть 70 образцов новейшего российского вооружения, прогуляться по военным кораблям и поближе услышать оглушительный полуденный выстрел с 33-го причала - такая возможность появилась у жителей и гостей Владивостока.

В городе стартовал международный военно-технический форум «Армия-2018». Рассмотреть новики военпрома можно до вечера воскресенья.

Бойцы ТОФ любят показывать свою брутальностьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Настоящий военный праздник устроили для гостей и жителей Владивостока на 33-м причале Корабельной набережной. Обычно территория, закреплённая за Тихоокеанским флотом, недоступна обычным горожанам. В пятницу же здесь представили настоящий военный боевик для всех желающих, но при одном условии. Однако в первую очередь к присутствующим обратился замкомандующего ТОФ Игорь Королёв.

— В наше время мы переломили ту ситуацию, которая царствовала в 90-е годы. Вооруженные силы модернизируются, армия и флот идут вперед семимильными шагами. Мы становимся современнее и сильнее. Это обеспечивает обороноспособность государства, его независимость и развитие. Сегодня мы с вами открываем экспозиции военно-технического форума Восточного военного округа. Работает несколько площадок, где представлен широкий спектр современных образцов вооружения. У нас три дня открыты двери, - отметил в своей речи заместитель командующего.

Поднятие флагов ознаменовало открытие форумаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После напутственных слов торжественно открыли долгожданный форум. Моряки под гимн России подняли четыре флага - триколор, Военно-морского флота, Сухопутных и Военно-воздушных войск. Когда знамя оказались у самого верха, на площадку выбежали бойцы морской пехоты. Традиционно они блеснули боевыми навыками: дрались врукопашную, крушили кирпичи и стреляли из автоматов в пробежках по лежащим товарищам. Как и заведено во Владивостоке, всё это выглядело очень зрелищно.

Однако продолжению программы помешал сильный дождь. Его все собравшиеся пережидали в палатке. Когда лить перестало, гости программы отправились гулять и рассматривать боевые экспонаты, которые расположились рядом с пушкой, из которой ежедневно стреляют ровно 12:00.

Огнестрельное оружие мог подержать каждый желающийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

А посмотреть, оказалось, есть на что, но только при одном условии. Чтобы пройти на территорию причала, надо иметь при себе паспорт. Иначе не пустят - видно, боятся шпионов, отключенных от Интернета, где все эти новинки уже успели обсудить многочисленные "знатоки".

Зато если оказаться внутри, то для прогуливающихся по экспозициям представлены последние образцы отечественной оборонки. Это защитные костюмы, которые закрывают от радиоактивной пыли и отравляющих веществ. Тяжеленные (23 килограмма) ботинки для хождения по дну на глубине 60 метров, скафандры со множеством измерительных датчиков.

Ботинки для погружение на дно весят под 23 килограммаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Отметим, что на 33-м причале можно посетить не только статичную выставку. Для экскурсий здесь доступны ракетный катер «Молния» и корвет «Совершенный».

Экскурсия на корабли проходит с 10 до 18 часовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Доступной всем, даже тем, кто пришёл без паспорта, стала выставка военной техники. Здесь представлены усовершенствованные «Грады», которые могут вести огонь на расстояние до 40 километров. Также представлен ракетный комплекс «Штурм-С», уничтожающий танки, БТРы и укреплённые вражеские объекты.

У 33-го причала для всех открыта выставка военной техникиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Подводное вооружение бойцов ТОФФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Выставка продлится до 26 августа и проходит с 10:00 по 18:00.