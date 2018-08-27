Сон вместо футбола: "Луч" и "СКА-Энергия" сыграли скучнейшее дерби

СЕГОДНЯ 01:20 2018-08-27T01:31:42+03:00

Едва ли на трибунах хабаровского стадиона им. Ленина нашелся бы хоть один болельщик - неважно, в чьих цветах - довольный игрой

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Вопреки нецензурному обещанию главного тренера "Луча" Рустема Хузина, разлетавшихся от натиска искр болельщики желто-синих за всю игру так и не увидели. Дальневосточное дерби выдалось утомительно скучным и закономерно завершилось со счетом 0:0.

Всего четырьмя днями раньше "СКА-Энергия" выбила "Луч" из состязаний за Кубок России. Для нового хабаровского наставника Евсеева это была первая игра на позиции тренера армейцев, поэтому победа для него была делом принципиальным. Что же, в таком случае для "Луча" таким же принципиальным был реванш после проигрыша на родном стадионе, но его мы не дождались. Не помогли даже болельщики, которых клуб за свой счет "мобилизовал" и привез в Хабаровск.

Первые 10 минут встречи прошли под полным контролем хозяев. С правого фланга Кабутов отдал мяч Базелюку, тот не дотянулся, по воротам "Луча" в ближний угол ударил Алейник - где всё это время была наша защита, остается вопросом без ответа. К счастью, Котляров без особых проблем выбил мяч на угловой.

Что-то вразумительное владивостокцы смогли показать лишь к середине первого тайма. обменявшись с хозяевами угловыми ударами - у нас Носов, у хозяев Казанков. Увы, и здесь без поддержки наша атака зависла в обороне "СКА". После не реализованного всё тем же Казанковым штрафного в ворота "Луча" первый тайм окончательно забуксовал.

Впрочем, второй тайм выдалс еще унылее - хотя, казалось бы, куда больше?! Если бы не впечатляющий удар Квеквескири с 25 метров по воротам Котлярова, вспомнить по итогам игры было бы решительно нечего. К счастью, вратарь "Луча" справился и на этот раз. но что толку, если все успехи голкипера сводит на нет провальное нападение. Не помогли ни замены с обеих сторон, ни увещевания тренеров.

В результате 0:0, "Луч" закрепляется в аутсайдерах, а новый тренер "СКА-Энергии" разбирает ошибки команды - очевидно, что с её классом у таких клубов. как сегодняшний "Луч", да еще на своем стадионе, выигрывать просто необходимо.