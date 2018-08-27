2018-08-27T06:42:11+03:00
Происшествия

Сегодня под воду уйдет еще один район Приморья

Спасатели готовятся к массовым подтоплениям домов [фото; видео]
Артём КАБАНКОВ
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Паводки в Приморье еще не закончились. Фото: mark2_cheПаводки в Приморье еще не закончились. Фото: mark2_che
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Приморье до сих пор не пришло в себя после обрушившегося на край тайфуна «Soulik». Пик паводка все еще не прошел. В большинстве районов края ситуация уже стабилизируется – за исключением Уссурийска. Однако наводнения еще не закончились.

Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал замначальника приморского управления МЧС Александр Каплунов.

– Сейчас в крае подтоплено 11 населенных пунктов, 213 домов, 297 придомовых территорий. Произошли переливы через 8 дорог местного значения. Сильнее всего пострадали Михайловский и Октябрьский районы, а также Уссурийский городской округ. Касаемо последнего: пик паводка там еще не прошел, ожидаем этого сегодня, – рассказал он.

Сегодня приморские власти будут решать, вводить ли в этих трех муниципалитетах режим ЧС.

По словам Александра Каплунова, вечером начнет топить Надеждинский район. Фото: Артём КАБАНКОВ

По словам Александра Каплунова, вечером начнет топить Надеждинский район.Фото: Артём КАБАНКОВ

Александр Каплунов добавил, что сегодня вечером наводнения начнутся еще в одном районе Приморья – на этот раз Надеждинском. Обстановка там очень серьезная: работники МЧС готовятся к массовым затоплениям домов и придомовых территорий. Сейчас в район стягиваются дополнительные силы спасателей.

А пока сильнее всего достается уссурийцам. Город «плывет» уже второй день подряд, сильные затопления наблюдаются даже в центре города. Только за это утро там зафиксировано полсотни новых подтоплений.

Уссурийск сейчас. Под воду ушел, в том числе, цирк-шапито. Фото: mark2_che

Уссурийск сейчас. Под воду ушел, в том числе, цирк-шапито. Фото: mark2_che

Самая серьезная ситуация по-прежнему наблюдается в районе Солдатского озера. К утру его уровень резко поднялся. Теперь над прилегающими улицами нависла серьезная угроза затопления. Ближайшие к озеру дома уже начали страдать от паводка: вода зашла на придомовые территории.

Уссурийск. Потопы.

Из-под контроля вышла ситуация в районе остановки «Семь Ветров». В воскресенье работники городского водоканала установили там дополнительный насос для откачки воды. За ночь он попросту утонул. Сейчас весь район буквально заливает.

В районе "Семи ветров" вода прибывает и прибывает. Фото: mark2_che

В районе "Семи ветров" вода прибывает и прибывает. Фото: mark2_che

В то же время, в некоторых проблемных районах Приморья уже наблюдается спад воды. Этим утром, например, появился проезд в районе поселка Смолянинова Шкотовского района. Дорожные службы отсыпали там дорогу для проезда. Однако дожди в этом районе еще продолжаются. Вполне вероятно, что в скором времени дорогу опять затопит.

Делают проезд в Смоляниново.

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