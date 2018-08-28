Транспортный узел: Приморье прозвучало на президентском совещании в Кемерово

СЕГОДНЯ 02:38 2018-08-28T02:39:01+03:00

По мнению главы государства, наиболее быстрыми темпами будут расширяться портовые мощности на тихоокеанском побережье Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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– Наиболее быстрыми темпами будут расширяться портовые мощности на тихоокеанском побережье, учитывая близость к целевым растущим рынкам. И основными транспортными узлами для этого будут Ванинско-Совгаванский узел в Хабаровском крае и юг Приморья, – такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности в Кемерово. В совещании принял учатие и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

В угольной столице России много говорилось о природных ресурсах, экспорте сырья, транспортных коридорах на «одном из самых привлекательных направлений – в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

При всех экономических перспективах особое внимание – защите окружающей среды, особенно в портах, местах перевалки угля.

– Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии городов и поселков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать вся цепочка – от добычи угля до его перевалки в морских портах, – отметил Владимир Путин.

Глава Приморья Андрей Тарасенко по итогам совещания отметил, что в регионе ведется активная работа по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. В мае 2018 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписан ряд соглашений с приморскими стивидорами. Тарасенко вместе с руководством Росморпорта, Минтранса и Росприроднадзора заключили соглашения с компаниями «Восточный порт», «Находкинский морской торговый порт» и «Малый порт». Портовики обязались принять дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в Находке.

Полная стенограмма совещания – на сайте Kremlin.ru

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