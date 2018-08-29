2018-08-29T04:45:54+03:00
Общество

Приморского прокурора Сергея Бессчасного отправили в отставку

Кто возглавит краевое ведомство, пока неизвестно
Артём КАБАНКОВ
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Сергей Бессчасный занимал свой пост более пяти лет. Фото: zspk.gov.ruСергей Бессчасный занимал свой пост более пяти лет. Фото: zspk.gov.ru
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Приморский прокурор Сергей Бессчасный покинул свой пост. Владимир Путин освободил его от занимаемой должности по истечению срока полномочий. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Примечательно, что об отставке в крае стало известно именно сегодня, в день основания прокуратуры Приморья.

Свой пост Сергей Бессчасный занял пять лет назад – 20 мая 2013 года. Его рекомендовал на эту должность генеральный прокурор России Юрий Чайка. На своем посту Сергей Бессчасный запомнился, в том числе, борьбой с хаотичной торговлей в центре города. Он активно лоббировал идею переформатирования Спортивной Набережной и сноса оттуда бесчисленных киосков. Также глава ведомства всеми силами пытался решить проблему с жильем для детей-сирот, а также помогал «разруливать» кризис на заводе «Радиоприбор».

Пока неизвестно, кто займет пост главы краевого ведомства. В ближайшее время имя нового кандидата представит заместитель генпрокурора России.

На должность Бессчасного рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка. Фото: zspk.gov.ru

На должность Бессчасного рекомендовал генпрокурор Юрий Чайка. Фото: zspk.gov.ru

Кто сейчас исполняет обязанности руководителя приморской прокуратуры, неизвестно. Вероятнее всего, это первый заместитель краевого прокурора Вячеслав Шайбеков.

Стоит отметить, что вместе с Бессчасным Путин уволил полтора десятка высокопоставленных лиц из полиции, следственного комитета, МЧС и федеральной службы исполнения наказаний – в разных регионах страны.

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