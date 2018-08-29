Улететь из Владивостока в Москву станет сложнее

СЕГОДНЯ 07:17 2018-08-29T07:31:30+03:00

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Дешевые рейсы из Приморья станут дороже и неудобнее. С этой недели большинство рейсов «Аэрофлота» по фиксированным тарифам на линиях Москва – Дальний Восток будет выполнять дочерняя авиакомпания «Россия» . То же самое произойдет с рейсами в Калининград и в Симферополь.

Как сообщает travel.ru, временное исключение сделают исключение для рейсов «Владивосток – Москва». Приморцы смогут льготно летать на «Аэрофлоте» по меньшей мере до следующей весны. А вот другим регионам такого не светит.

С одной стороны, новость эта для дальневосточников невеселая. Речь идет, прежде всего, о цене вопроса – тарифы «России» сравнятся с тарифами «Аэрофлота». Стоимость билетов подрастет на несколько тысяч рублей.

Другой важный момент: авиапарк у «России» несколько хуже, чем у «Аэрофлота». Он более старый, менее комфортный (большей частью) В худшую сторону также отличается уровень сервиса. Еще один важный для многих пассажиров момент – отсутствие на борту системы развлечений.

При этом какой-то конкретики, подтвержденной официально, до сих пор нет - одни предположения. Это привело к настоящей панике среди Приморцев. Так как официального комментария «Аэрофлота» до сих пор не поступало, слухи распространяются со страшной скоростью. Сильно ли усложнятся авиаперевозки из края – не может сказать никто. В авиакомпании сообщили, что в самое ближайшее время прокомментируют это решение, чтобы пресечь распространение «не совсем корректной информации».